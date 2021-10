5ÈME FAÇADE : panneau d'isolation IKO ENERTHERM ALU XL pour toitures-terrasses béton et bois apparent. De hautes performances mécaniques pour répondre à tous les projets neufs ou en rénovation

Dédié aux toitures-terrasses béton et support bois apparent, le panneau d’isolation IKO enertherm ALU XL d’IKO Insulations, fabricant de panneaux d’isolation en mousse rigide de polyuréthane, s’inscrit dans une démarche responsable et durable.

Ses hautes performances mécaniques répondent à de nombreuses tendances qui touchent la 5ème façade : végétalisation, panneaux photovoltaïques, rétention des eaux pluviales, création de toitures accessibles aux piétons pour cultiver une toiture jardin, poser des ruches ou un jacuzzi avec vue panoramique, accueillir la clientèle d’un bar en rooftop…

Sa résistance à la compression de 175 kPa et son revêtement sur les deux faces d’un complexe multicouche d’aluminium s’adaptent autant aux chantiers neufs qu’en rénovation, sous protection lourde (gravillons, dalles sur plots, dalles…) ou en apparent.

Un format XL et léger 100 % confort

Comme son nom l’indique, ce panneau XL se distingue par ses généreuses dimensions L. 1200 x l. 600 mm. Elles permettent d'optimiser la mise en oeuvre et réduisent les découpes sur chantier. Un véritable gain de temps, deux fois plus rapide ! Pour les chantiers d’envergure tels que les centres commerciaux, le panneau se décline en 2 400 x 1 200 mm.

Avec une densité de 32kg/m3, sa légèreté facilite la manipulation. Par exemple, un panneau de 100 mm d’épaisseur pèsera 2,3 kg. La fixation s’effectue avec une colle de nature PU pour une durabilité de la toiture optimale.

Participer à la conception d'ouvrages responsables et durables

Le panneau IKO enertherm ALU XL se décline en 16 épaisseurs, de 30 à 200 mm, permettant de répondre à tous les besoins thermiques. IKO Insulations propose également de réaliser des épaisseurs sur-mesure sous conditions. Il affiche un lambda de 0,022, l’une des valeurs isolantes les plus élevées du marché. Il favorise le confort d’été et d’hiver, participant aux économies énergétiques. Sur les toitures-terrasses béton, il s’illustre par ses grandes dimensions et sa faible épaisseur. Pour les ouvrages bois, sa légèreté ne nécessite pas de surdimensionner la charpente.

Fabriqué à Combronde, dans le centre de la France, il permet de diminuer l’empreinte carbone des transports et de la logistique. Un avantage renforcé par sa faible épaisseur qui diminue le nombre de camions ! Il requiert peu d’énergie pour sa fabrication et affiche une durée de vie de 50 ans.

Caractéristiques techniques :

Panneau d’isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC

Revêtu sur les deux faces d’un complexe multicouche d’aluminium étanche au gaz

Coefficient de conductivité thermique : 0,022 W/(m.K)

Densité : ± 32 kg/m³

Résistance à la compression avec une déformation de 10% : ≥ 175 kPa (17,5 tonnes/m²)

Résistance à la diffusion de vapeur : mousse PIR : μ = 60 - parement Alu : μ > 100 000

