Des volets pliants-coulissants de grandes dimensions pour des logements à Reims

Dans le cadre de la réhabilitation de 120 logements dans le quartier Orgeval à Reims, Tellier Brise-Soleil a été sélectionné pour équiper les façades des immeubles rénovés avec sa nouvelle génération de volets pliants coulissants AUSTRALE. Une solution innovante, parfaitement adaptée aux contraintes des grandes hauteurs et aux sollicitations du vent, dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), piloté par Reims Habitat et imaginé par INNOV’ARCHI3.

Pensée pour renforcer la sécurité en façade tout en garantissant un confort thermique optimal, la gamme AUSTRALE s’impose comme une réponse technique et esthétique aux exigences de l’architecture contemporaine. Ces volets, qui peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de hauteur et 800 mm de largeur par vantail, sont composés de panneaux articulés à charnières renforcées. Ils se replient perpendiculairement à la façade, alliant robustesse et facilité d’usage.

Le remplissage, plein ou ajouré, offre également une grande liberté de personnalisation (coloris RAL certifiés Qualicoat®, Qualimarine®, etc.) et répond aux besoins d’occultation, de ventilation ou de protection solaire. Ce système coulissant-pliant permet de moduler l’apport de lumière naturelle et d’éviter l’éblouissement, tout en assurant une ventilation naturelle des logements, notamment sur les façades exposées Est et Ouest.

Pour garantir leur fiabilité en conditions extrêmes, ces volets ont été testés selon un nouveau protocole simulant des pressions dynamiques de vent, jusqu’à reproduire l’effet de rafales en configuration repliée. Résultat : aucune détérioration fonctionnelle constatée. Un gage de durabilité, permis par une conception intégrant des chariots, charnières et cadres renforcés.

Avec ce chantier exemplaire à Reims, Tellier Brise-Soleil confirme son savoir-faire historique dans les volets de grandes dimensions. Basée à Chemillé-en-Anjou, cette entreprise française labellisée La French Fab revendique plus de 1 000 chantiers réalisés en près de 20 ans, et un accompagnement complet, de la conception à la livraison de solutions prêtes-à-poser.

