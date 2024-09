À chaque étage son plancher bas carbone KP1 : entrevous biosourcé EMX Bois et entrevous EMR en matière première recyclée

Pour être encore plus performant sur l’impact carbone de ses produits, KP1 fait évoluer son offre d’entrevous. D’abord avec l’EMR en 2020. C’est un Entrevous en Matériau Recyclé composé à 100% de matière première recyclée. Ce produit « 100% économie circulaire » provient de circuit court puisque le lieu de recyclage des déchets et l’usine qui fabrique les entrevous EMR ne sont séparés que de 30 km. Il possède un poids carbone de seulement 1,76 kg eqCO2/m² et fait partie de la Gamme IMPAKT, qui est la gamme de produits éco-conçus de KP1. L’entrevous EMR est parfaitement adapté à l’environnement du vide sanitaire et évite la moisissure due à l’humidité.

Pour proposer des planchers à poutrelles/entrevous bas carbone en plancher d’étage, KP1 lance en février 2024 l’entrevous EMX Bois. Ce produit en matériau biosourcé affiche un poids carbone de -2,28 kg eqCO2/m² et vient rejoindre la Gamme IMPAKT de KP1. Le bois utilisé pour la fabrication de ce produit est d’origine française puisqu’il provient du Massif Central. L’entrevous EMX Bois est idéal pour la réalisation de planchers d’étage, haut de sous-sol et Toit-Terrasse, il répond aux exigences réglementaires des bâtiments résidentiels et non résidentiels (incendie, acoustique, thermique, etc.)

Avec ces deux entrevous, nous proposons des solutions à poutrelles/entrevous bas carbone pour tous les étages : l’entrevous EMR en vide sanitaire et l’entrevous EMX Bois pour les planchers intermédiaires ou toit-terrasse.

