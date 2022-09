ACCES INDUSTRIE devient partenaire d’iBAT, l’ADN bâtiment en commun !

Qui est iBAT ? iBAT a pour vocation de simplifier le quotidien des chefs de chantiers et des conducteurs de travaux en développant des solutions numériques innovantes pour les entreprises du BTP. Des solutions simples et robustes permettant de mener à bien les chantiers. L’objectif d’iBAT : Accompagner la digitalisation des entreprises du BTP.

Un partenariat naturel

Chez ACCES INDUSTRIE, le bâtiment est historiquement dans notre ADN. Depuis 25 ans, nous proposons nos services de location de matériel d’élévation de personnes et de manutention de charges, aux entreprises du bâtiment, des travaux publics et plus récemment au secteur de l’industrie.



C'est donc naturellement qu’ACCES INDUSTRIE & iBAT ont décidé d'instaurer ce partenariat.

La solution iBAT Achat

Convaincu par la solution développée par iBAT, ACCES INDUSTRIE propose désormais à ses clients de retrouver son catalogue de matériel à la location dans l’outil iBAT ACHAT.

Cette solution permet de répondre aux besoins communs de nos clients :

être efficace et passer leurs commandes de manière digitale,

accéder à tous leurs fournisseurs sur une seule et même plateforme,

travailler sur smartphone même s’il n’y a pas de réseau.

Le duo iBAT ACHAT et l’offre de location ACCES INDUSTRIE

C’est un nouveau canal de location complémentaire aux services proposés dans les agences et aussi aux outils de digitalisation d’ACCES INDUSTRIE. La dématérialisation du processus de location offerte sur cette plateforme permet d’avoir une traçabilité complète, du bon de commande, au bon de livraison jusqu’à la facture. Tout le monde gagne ainsi du temps !



“Les utilisateurs d’iBAT sont aussi nos clients. Par ce biais, nous valorisons nos machines, bénéficions d’une visibilité auprès d’eux et leur offrons un autre moyen simple, rapide et digital d’accéder à notre offre de location.” commente Pascal Meynard, Directeur Général ACCES INDUSTRIE.

Photo à la une : Signature contrat partenariat - Pascal Meynard (Acces Industrie) & Mélanie Lehoux (iBAT)