ACCES INDUSTRIE et STILL : à la hauteur des enjeux !

En signant un accord de partenariat avec STILL, ACCES INDUSTRIE, spécialiste de la location en nacelles élévatrices, chariots télescopiques et matériel de manutention, va offrir à ses clients une large gamme de matériels de manutention, à ses couleurs, partout en France.

« Du simple transpalette au chariot frontal de 6 tonnes, en passant par des gerbeurs, ACCES INDUSTRIE va maintenant pouvoir proposer à ses clients une gamme complète de chariots pour répondre à toutes les demandes » explique Simon Coeffard, Directeur BU Industrie. « Ce partenariat s’inscrit dans une logique de complémentarité de notre offre en solutions de location et positionne encore plus ACCES INDUSTRIE comme un acteur majeur de l’élévation et de la manutention. »



Grâce à ses 41 agences dont 38 réparties sur l’ensemble du territoire français, ACCES INDUSTRIE possède un maillage national qui offre l’assurance d’une disponibilité rapide des matériels et des services après-vente associés. Quelle que soit l'importance de leur besoin : ponctuel ou permanent, classique ou spécifique, les clients sont assurés de trouver une réponse qui repose sur les trois axes d’expertise de la marque : location courte et longue durée, maintenance/SAV et offres multimarques adaptées aux besoins des clients.



STILL s’engage résolument dans ce partenariat et va également former les équipes techniques d’ACCES INDUSTRIE pour l’entretien et la réparation des chariots pour qu’elles soient autonomes dans la gestion de leur parc. « En s’impliquant autant dans cette nouvelle histoire, nos deux marques vont créer des synergies porteuses d’avenir et de développements communs » conclut Cédric Faivre, Directeur des ventes pour STILL France.