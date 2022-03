ACCES INDUSTRIE réitère sa démarche écologique en ajoutant à sa flotte 20 nacelles articulées GENIE® Z®-45 FE

Avant-gardiste du marché de l'accès en acquérant sa première Genie® Z®-60 FE dès 2018, Acces Industrie continue de s'engager pour le respect de l'environnement. Acces Industrie, l'une des premières sociétés de location en France à avoir investi dans la technologie hybride Genie® (FE) en 2018, a récemment complété sa flotte de nacelles Genie® avec 20 nouveaux modèles hybrides Genie® Z®- 45 FE. Aujourd'hui, Acces Industrie possède au total 54 modèles hybrides Genie.

À l'initiative de son Directeur Général, Pascal Meynard, tout un programme de formation sur la nacelle hybride Genie à l'intention de ses équipes a été relayé par un plan de communication visant ses clients et prospects. Comme il le déclarait il y a près de trois ans : "Le marché est sensible à ces nouveaux développements en termes d'écologie. C'est à nous d'éduquer le marché en donnant de l'information et en promouvant le produit, en collaboration avec Genie."



Directrice du Marketing et des Services Commerciaux chez Acces Industrie, Émilie Robert souligne la vision résolument écologique et pragmatique de l'entreprise sur le marché de l'accès d'aujourd'hui et de demain : une stratégie encore une fois illustrée par un investissement dans 20 nacelles hybrides Genie Z-45 FE supplémentaires.



Dans sa toute dernière communication, Acces Industrie met en valeur trois bonnes raisons pour lesquelles ses clients ont tout intérêt de profiter des avantages procurés par ses nacelles hybrides Genie Z-60 FE et Z-45 FE :



Utiliser ces machines hybrides, c’est se donner l'opportunité d’être présent sur des chantiers où les énergies vertes sont l’unique alternative, par exemple des chantiers d'envergure comme celui du Grand Paris.



C’est également utiliser à bon escient les technologies permettant une diminution des coûts d’exploitation. Pour la plupart de ces modèles, un plein suffit à garantir une semaine de travail en fonctionnement hybride et l’autonomie de la batterie permet d’assurer une journée de travail complète en mode électrique !



C’est aussi assurer la continuité de son activité sur un chantier avec une seule et même machine, car l'utilisation de ces nacelles hybrides ne s’arrête pas lorsque le chantier évolue et que les travaux de gros oeuvre cèdent le pas à ceux du second oeuvre ! Une communication qui réaffirme l'engagement d'Acces Industrie pour un futur propre en signant :

C'est aujourd'hui que se construit demain ! Ensemble prenons soin de notre futur !

Pour en savoir plus exit_to_app