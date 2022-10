AM-X, une fenêtre haute couture pour passer en mode déco

Choisissez l’excellence de la fenêtre hybride AM-X : le bon matériau au bon endroit. Une technologie durable et raisonnée qui allie la noblesse du bois, la performance du PVC et la robustesse de l’aluminium.

La fenêtre unique qui propose trois ambiances décoratives intérieures pour un choix en toute liberté

Pour la première fois, les choix esthétiques, ambiances, couleurs, s’opèrent librement en toute indépendance des performances et solutions techniques. AM-X, c’est le pouvoir isolant du PVC associé à la finesse d’une menuiserie aluminium pour une surface vitrée plus importante. AM-X autorise tous les choix de couleurs tout en assurant une harmonie extérieure de la façade par son design unique.

En intérieur, AM-X répond à toutes les envies et s’adapte aux ambiances souhaitées pièce par pièce avec le même design et les mêmes performances. Vous avez ainsi la possibilité d’adapter votre choix à votre budget et de créer votre propre intérieur.

Profondément contemporaine par ses lignes épurées, AM-X offre ce qu’il y a de mieux sur le marché en termes de conception et de finition. Rien n’a été laissé au hasard. Fixation, soudures, drainage… tout est invisible ! En outre, la finesse des profils et l’ouvrant masqué apportent une surface de vitrage plus importante. AM-X peut inonder votre intérieur de lumière et jouer pleinement son rôle d’ouverture sur l’extérieur.