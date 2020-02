Pour répondre aux besoins des architectes et des installateurs, Knauf AMF propose AMF Line, une nouvelle ligne de panneaux muraux acoustiques au design et aux possibilités de personnalisation infinis :

AMF Line Modern est un absorbeur mural décoratif, de faible dimension (2400mm x 1200mm x 43mm maximum) avec possibilité d'impression graphique. Son voile peut-être blanc ou imprimé.

AMF Line Style , permet la conception d'éléments muraux avec un tissu imprimé sans raccord. Son format est illimité. Disponible en tissu blanc également.

AMF Line Classic, est de longueur illimitée sur une hauteur de 1820 mm maximum. Il est disponible en voile blanc ou perforé, et est la solution intelligente près des ouvertures (portes, fenêtres). AMF Line propose de larges possibilités selon les contraintes architecturales et les goûts. Pour ces 3 versions, différents types de cadres, de dimensions, de textures de surfaces (perforé, tissu, magnétique) existent.



Ces panneaux muraux suppriment les effets bourdonnants et l'écho flottant, et conviennent parfaitement :

aux bâtiments publics : dans les salles de classe, les halls, les cinémas, les restaurants, les salles de vente,

aux immeubles de bureaux : les bureaux en open space, les salles de réunion, les restaurants d'entreprises.

En plus de la simplicité et la rapidité d'installation de la ligne AMF Line, l'utilisateur peut très facilement changer le tissu pour un renouvellement total de décor ! AMF Line insonorise les pièces de vie et de passage, pour améliorer en toute discrétion et de manière esthétique le confort de chacun. Absorbeurs Muraux AMF Line Modern



AMF Line Modern se compose d'une dalle minérale entourée d'un châssis aluminium. La surface du voile revêtue de l'AMF Modern Line est blanche par défaut, mais peut aussi être de n'importe quelle couleur et être commandée avec un motif imprimé. Le cadre en aluminium extrudé est prêt à être installé et, par un astucieux système de montage (inclus), il peut être monté rapidement et facilement. En combinaison avec le remplissage acoustique de la dalle minérale on atteint d'excellentes valeurs d'absorption acoustique. Absorbeurs Muraux AMF Line Style



Le revêtement en tissu imprimé individuellement avec un cadre élégant en aluminium - AMF Line Style. Le cadre en aluminium est conçu avec une rainure prévue pour que l'impression textile y soit insérée à l'aide d'un ourlet. Cela permet le démontage et le remplacement du tissu par un nouveau motif - rapidement, facilement et sans outils spéciaux ! Le profil est livré avec un système de connexion intégré. Basic Léger : Profil léger pour des panneaux sur une seule face et de petites tailles

Basic ES : Profil pour tous les formats avec face en tissu

Basic DS : Profil pour panneaux en tissu double face et très haute absorption acoustique Absorbeurs Muraux AMF Line Classic



AMF Line Classic est le système modulaire de paroi absorbante pour grandes dimensions. Le système sophistiqué peut proposer des absorbants muraux dans pratiquement n'importe quelle longueur. Les profils jusqu'à 3,75 m de long sont aboutés au moyen d'un connecteur longitudinal pour une connexion facile.

La surface de l'absorbeur est revêtue d'un voile non-tissé. Les surfaces métalliques sont disponibles, et la découpe des bords du panneau est dissimulée avec le montage.