Tous les jours de 10h à 17h30, venez échanger sur l'avenir de votre secteur avec les acteurs référents de la filière du bâtiment.

Les experts aborderont les sujets qui vous questionnent : économie circulaire et réemploi, travail collaboratif, démarche bâtiment et quartier durable… Avec 15 min de pitch et un temps d'échange prévu sur l'espace RDV pour aller plus loin.