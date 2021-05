Bijoux, baskets, voitures, électroménagers…, la personnalisation est tendance. ATLANTEM en a toujours fait une source d’inspiration. Les nouveautés de son catalogue Portes d’entrée 2021 s’inscrivent dans cette philosophie et repoussent une nouvelle fois les limites du sur-mesure.

Le fabricant français multi-spécialiste présente deux concepts coups de cœur, disponibles dès mai, qui permettent aux artisans de répondre au plus près des envies de leurs clients :

le modèle UNIC, symbole de l’ultra-personnalisation, permet d’imprimer dans le vitrage la photographie ou le motif de son choix parmi des milliers disponibles,

un design inédit qui modernise la porte à grille avec deux nouveaux motifs déclinables en 8 couleurs.

Nouveau modèle UNIC : la personnalisation par excellence

Comme son nom le suggère, UNIC offre la possibilité de choisir un visuel parmi des milliers de photographies sur la plateforme Stock Adobe. Paysages idylliques, ambiances végétales, monuments, vitraux, motifs géométriques…, en couleurs ou en noir et blanc…, la créativité et l’imagination n’ont plus de limite !



Le motif est imprimé dans le vitrage trempé grâce à l’impression céramique Haute Définition. Cette technologie est disponible sur les portes Aluminium, PVC et bois. Le visuel est identique à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui permet de créer une ambiance décorative dans le hall d’entrée d’une maison. Le vitrage préserve l’intimité, la luminosité variant selon la photographie choisie (feuilleté 6 mm et retardateur d’effraction 44.6 ITR). Il régule l’entrée des rayons du soleil l’été et réduit les pertes de chaleur l’hiver.

La démarche est simple. Il suffit de télécharger gratuitement le guide de personnalisation en scannant le QR Code sur le catalogue ATLANTEM. Le client choisit la photographie qui lui ressemble le plus. Il fournit la référence de l’image et reçoit son projet avant fabrication.

ATLANTEM réinvente la porte à grille

Les portes monobloc en aluminium et mixtes se déclinent aujourd’hui en un design inédit signé ATLANTEM. Le particulier peut choisir d’apposer une grille devant la porte pour conférer une touche d’originalité et du cachet. Découpée au laser pour une précision et une qualité de finition, elle revêt deux esthétiques au style végétal : JUNGLE et PAPYRUS. La grille est disponible en 8 coloris (palette du noir au gris clair, en passant par le gris anthracite, jusqu’au rouge pourpre) à associer à l’une des 250 couleurs de la palette RAL pour la porte. Soit 2 000 combinaisons possibles ! Le particulier peut ainsi jouer sur le classique avec un ton sur ton auquel la grille apportera un effet de volume, ou miser sur des associations plus audacieuses.

Crédit photo STUDIOS GARNIER pour ATLANTEM