Atlantem, imaginer une collection de portails et portes d’entrée UNIC

J’M personnaliser la porte d’entrée

L'une des façons les plus créatives et uniques de personnaliser une porte d'entrée est d'utiliser la collection Vision UNIC d’Atlantem. Cette collection exclusive Atlantem est compatible avec les portes en ALU, PVC et BOIS.



Vous pouvez offrir à vos clients la possibilité d'incorporer une image choisit sur le site stock.adobe.com parmi une multitude de visuels et de l’intégrer directement dans le vitrage de la porte. Imaginez une porte d'entrée au design de la mer ou de la nature, créant ainsi une première impression chaleureuse et personnelle pour les visiteurs. Cette personnalisation peut être réalisée à l'aide de technologies d'impression avancées qui garantissent une qualité et une durabilité exceptionnelles. Le design de la porte est identique à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le vitrage feuilleté 44.6 pour une sécurité optimale

La sécurité est une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit de la porte d'entrée. Pour la sécurité de vos clients, nous avons fait le choix d’opter d’office pour le vitrage feuilleté 44.6. Ce type de vitrage est composé de deux ou plusieurs feuilles de verre reliées par une intercalaire en polyvinyle butyral (PVB), ce qui lui confère une résistance accrue aux chocs et aux tentatives d'effraction. En optant pour le vitrage feuilleté 44.6, vous offrez à vos clients une tranquillité d'esprit tout en leur permettant de personnaliser la porte d'entrée.

J’M personnaliser mon portail

Outre la porte d'entrée, le portail est un autre élément clé de la première impression que votre projet architectural crée. Pour ajouter une touche unique et mémorable, vous pouvez aussi proposer à vos clients de personnaliser le vitrage du portail avec une image imprimée. Que ce soit des motifs abstraits ou des paysages inspirants, l'ajout d'image sur le vitrage du portail permet de créer une signature visuelle distinctive et d'harmoniser l'ensemble de la propriété.



Notre collection design vitrée UNIC est disponible en deux modèles de portails : Orge et Pervenche !