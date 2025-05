À l’occasion d’une nouvelle campagne de sensibilisation, l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), membre de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), souhaite rappeler le rôle central des granulats dans l’aménagement du territoire et les multiples usages auxquels ils contribuent.

Que ce soit pour la construction de maisons, l’aménagement des routes ou encore la préservation de l’environnement, les granulats sont partout. Seulement, nombreux sont ceux à ignorer tous les usages auxquels ils contribuent.

C’est à l’occasion d’une nouvelle campagne de sensibilisation que l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), membre de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), a tenu à administrer une petite piqûre de rappel pour rappeler leur rôle central dans l’aménagement du territoire et les nombreux usages qu’il est possible d’en faire.

Des fonctions diverses et variées

Les granulats, plus souvent appelés roches, sables et graviers, sont des matériaux omniprésents mais méconnus. Pourtant, ils sont au cœur de l’aménagement du territoire, comme le souligne Olivier Viano, secrétaire général de l’UNPG : « Indispensables à notre quotidien, ils entrent dans la composition du béton, des enrobés routiers et de nombreux ouvrages de génie civil. Sans eux, pas de logements, d’hôpitaux, d’écoles, de ponts, de routes ni de pistes cyclables. Pas non plus d’aménagements urbains, de mobilier public ou de terrains de sport ».

Les granulats ne servent pas uniquement qu’à la construction. Ils peuvent jouer un rôle méconnu mais essentiel dans des domaines aussi variés que la gestion de l’eau, en servant de filtres dans les stations d’épuration par exemple, ou en drainant les sols. Leurs propriétés sont également appréciées pour la restauration des écosystèmes. Ils servent en effet à la préservation de la biodiversité, la protection des littoraux ou encore la gestion durable des sols.

Chaque année, ce sont plus de 400 millions de tonnes qui sont nécessaires en France pour répondre aux besoins des territoires. « En France, 27 % des besoins en granulats sont aujourd’hui couverts par des granulats recyclés, issus du réemploi de matériaux de déconstruction. Une démarche vertueuse qui participe pleinement au développement d’une économie circulaire des matériaux de construction », précise Olivier Viano.

Une production encadrée et vertueuse ?

Cette importante production est bien évidemment encadrée par une réglementation stricte et des démarches volontaires de la profession.

Dès leur conception, les sites sont pensés pour minimiser les impacts environnementaux, préserver les ressources en eau, réduire les émissions et favoriser une cohabitation harmonieuse avec les riverains.

Par ailleurs, les terrains exploités sont réaménagés pour accueillir des usages agricoles, naturels ou récréatifs, en concertation avec les collectivités locales. Les carrières rendent également de nombreux services utiles à la société. Par exemple, elles accueillent des panneaux solaires, préservent les ressources en eau, soutiennent des projets culturels ou favorisent la biodiversité.

Pour l’UNPG, il est important que tout un chacun soit informé de cela. C’est pourquoi le syndicat renforce ses actions d’information auprès des prescripteurs, des élus et du grand public, afin de mieux faire connaître les usages, les enjeux et les engagements des producteurs de granulats.

« Les granulats sont à la base de tout projet d’aménagement. Les valoriser, c’est avant tout mieux faire comprendre au plus grand nombre leur utilité, tout en rappelant leur ancrage territorial et les efforts continus de la profession pour les produire de façon responsable », souligne Alain Plantier, président de l’UNICEM.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock