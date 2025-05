Le gouvernement réunit les acteurs du logement et de l’enseignement supérieur pour accélérer la construction de logements étudiants en Île-de-France. Un plan de 15 000 logements par an sur trois ans est lancé.

Face à la pénurie criante de logements étudiants en Île-de-France, le gouvernement a réaffirmé sa mobilisation.

Le 7 mai, se sont réunis, au ministère de la Santé à Ségur, l’ensemble des acteurs concernés autour de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Valérie Létard, ministre du Logement.

L'objectif : trouver des solutions concrètes et accélérer les projets dans une région qui concentre à elle seule près de 810 000 étudiants, soit 28 % de la population étudiante française. Seulement 7,4 places en résidence universitaire seraient disponibles pour 100 étudiants.

CROUS, bailleurs, EPA : une mobilisation collective

Autour du préfet de région et de la rectrice de la région académique, étaient présents les CROUS de Paris, Versailles et Créteil, le CNOUS, plusieurs établissements publics d’aménagement (EPAPS, Grand Paris Aménagement, EPAMarne, EPAURIF), l’EPFIF, des bailleurs sociaux (3F Résidences, Paris Habitat, CDC Habitat…) ainsi que des partenaires institutionnels tels qu’Action Logement et la Banque des Territoires. Ensemble, ils ont esquissé une feuille de route ambitieuse.

Le plan national, lancé par le gouvernement, vise la création de 15 000 logements étudiants abordables par an pendant trois ans, en mettant l’accent sur la mobilisation du foncier, les solutions de financement et d’ingénierie, mais aussi sur la soutenabilité économique des projets.

Les CROUS devraient voir leur rôle renforcé, tandis que les loyers resteront encadrés pour garantir l’accessibilité.

« Un véritable changement de méthode »

Pour l’Île-de-France, un plan d’actions régional spécifique a été élaboré. Il prévoit la mobilisation renforcée des établissements publics d’aménagement et des bailleurs, la mise en place d’une task force interministérielle pour lever les blocages opérationnels et libérer du foncier, ainsi que le soutien des neuf observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) pour mieux piloter les politiques à l’échelle locale.

Des solutions innovantes sont également à l’étude : barges d’hébergement sur la Seine, construction hors-site, reconversion de bureaux en logements étudiants.

« Le logement est une condition essentielle de l’égalité des chances », a insisté Valérie Létard. « Ce que nous engageons aujourd’hui, c’est un véritable changement de méthode : coordination, rapidité d’exécution et adaptation aux besoins locaux ». Un message partagé par Philippe Baptiste, qui a rappelé que « l’accès à un logement de qualité et à prix abordable est une condition essentielle pour la réussite des étudiants ».

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock