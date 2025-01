L’agence nationale de l’habitat (Anah) publie ses chiffres de l’année 2024. Avec ses 3,77 milliards d’euros investis, l’établissement public se félicite du succès de MaPrimeAdapt’ et de l’essor des rénovations d’ampleur, bien que le nombre de logements rénovés soit en baisse de 35 %.

L’heure est au bilan pour l’Anah. Dans un communiqué, l’établissement public se félicite notamment du succès de la première année de lancement de MaPrimeAdapt’, avec plus de 37 000 logements adaptés, soit +41 % par rapport aux précédents dispositifs d’adaptation des logements à la perte d’autonomie, bien que l'objectif de 45 000 logements adaptés n'ait pas tout à fait été atteint.

+27 % de rénovations d’ampleur

Du côté de MaPrimeRénov', près de 250 000 rénovations par geste ont été engagées, mais le nombre de logements rénovés est en baisse de 35 %. Toutefois, l'Anah se félicite de l’essor des rénovations d’ampleur, avec plus de 91 000 rénovations de ce type, soit +27 % en un an, et ce malgré des changements de MaPrimeRénov’ en début d’année 2024, ayant pu impacter les projets de rénovation des ménages.

« Les résultats de l’Anah en 2024 démontrent qu’un chemin est possible vers la massification des rénovations de qualité, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Cette dynamique positive doit pouvoir se poursuivre en 2025 en donnant à France Rénov’ les moyens de ses ambitions », a réagi Thierry Repentin, président de l’établissement public.

Pour MaPrimeRénov’ Copropriétés, l’Anah enregistre également plus de 37 000 rénovations énergétiques, soit +25 % en un an.

Revenant sur les rénovations d’ampleur, l’établissement public rappelle le soutien technique apporté par les Accompagnateurs Rénov’, mais aussi le soutien financier, avec une aide moyenne de 36 271 euros, pour un budget moyen de 55 065 euros pour une rénovation d’ampleur.

D'après l’agence, les ménages ayant engagé ce type de rénovation constateraient une baisse de 72 % de leur consommation énergétique au bout de deux ans.

Par ailleurs, l’Anah souligne également son rôle dans le financement et l’accompagnement des collectivités locales dans leur politique de l’habitat, avec 116 millions d’euros distribués.

7,34 milliards d’euros de travaux générés

Selon l’agence, 3,77 milliards d’euros d’aides ont été distribués à travers ces différents dispositifs, soit +21 % par rapport à l’année précédente. Dans le détail, cet argent aurait notamment bénéficié à 73 % de ménages modestes ou très modestes.

« Les 3,77 milliards d’euros distribués par l’Anah ont permis d’améliorer la vie des ménages, de soutenir l’activité économique du bâtiment dans les territoires et de contribuer à l’atteinte des objectifs climat de la France », a salué Valérie Létard, ministre chargée du Logement.

Au total, l’Anah estime à 7,34 milliards d’euros le montant des travaux générés par ses aides.

Pour rappel, de nombreuses incertitudes planent encore sur MaPrimeRénov’ en ce début d’année 2025, tant que le budget 2025 ne sera pas officiellement adopté. Le 21 janvier, le Sénat a notamment rejeté un amendement gouvernemental visant à réduire de 534 millions d'euros le budget accordé à MaPrimeRénov' en 2025.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock