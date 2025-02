Budget 2025 : l’Alliance pour le Logement salue certaines mesures

L’horizon semble s’éclaircir pour l’Alliance pour le Logement avec l’adoption imminente du budget 2025. Ses membres saluent notamment l’élargissement du PTZ sur tout le territoire, ou encore l’exonération des donations pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale.

Le 9 décembre dernier, l’Alliance pour le Logement s’inquiétait du gel du projet de loi de finances (PLF) 2025, entraîné par la censure du gouvernement Barnier. Ses membres (comprenant la FFB, la FPI, la FNAIM ou l’USH) appelaient notamment à conserver certaines « avancées ».

Alors que le budget 2025 est (enfin) en passe d’être adopté – malgré une motion de censure déposée par La France Insoumise – le groupement de fédérations du bâtiment a salué « le vote transpartisan de mesures importantes pour les Français dans le cadre de la commission mixte paritaire du projet de loi de finances 2025 ».

Des évolutions pour le PTZ et l’exonération des donations

Parmi ces mesures :l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à tout le territoire et pour tous les logements neufs (individuels ou collectifs), l’exonération des donations allant jusqu’à 300 000 € pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale, une stabilisation du budget dédié à MaPrimeRénov’, ou encore une baisse de la Réduction de loyer de solidarité (RLS).

Par ailleurs, l’Alliance pour le Logement rappelle ses autres propositions, à savoir la mise en place d’un groupe de travail sur le statut de bailleur privé, des mesures de simplification, l’évaluation des seuils 2025 et 2028 de la RE2020 et le « gel des sur-normes dans cette attente », ou encore le dégel des crédits bloqués pour la rénovation du parc privé et social.

« Il reste onze mois pour éviter que 2025 soit pire que 2024 ! », rappelle ainsi l’Alliance pour le Logement.

Et de conclure : « Le gouvernement, avec l’impulsion donnée par Valérie Létard, doit continuer à faire du logement une priorité ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock