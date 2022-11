Atlantem traite l’ensemble de vos besoins : ouvertures, fermetures et portails

Une large gamme de menuiseries et fermetures multi matériaux pour une réponse complète aux besoins clients.

Des produits sûrs et performant, porteurs des dernières innovations techniques et esthétiques pour garantir aux clients un haut niveau de performance !

Ouvrez-vous à tous les marchés avec les menuiseries PVC Bois et Hybride

Une gamme large et profonde pour s’adapter à tous les contextes en neuf ou rénovation, en habitat individuel comme en collectif.

Le PVC et la fibre continue tressée

Elle se plie à votre volonté et optimise votre dépense énergétique. Comptez sur sa robustesse et durabilité. Doté d’un parc machine et d’un process de fabrication innovant, Atlantem a su apporter à ses menuiseries PVC l’ultra résistance du composite PVC / fibre de verre continue tressée.



La menuiserie AM-PVC 82 d’Atlantem bénéficie de cette technologie unique. Sans aucun renfort acier, l’ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue.



Cette conception permet d’obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d’une menuiserie blanche.

Le bois c’est le choix de l’authenticité

Chaleureux et esthétique, il correspond tout autant aux maisons contemporaines qu’aux maisons traditionnelles.



Avec la ligne traditionnelle, Atlantem vous propose de redécouvrir la fameuse menuiserie mouton et gueule de loup. Alliance parfaite de la tradition et des techniques d’isolation modernes, cette menuiserie vous apportera confort et esthétisme préservé.



La ligne contemporaine apporte un caractère unique et chaleureux à l’habitation. Avec son design épuré, toutes les caractéristiques et spécificités du bois sont conservées, seul le style évolue pour donner un nouveau look à la pièce.

La fenêtre AM-X, le choix de l’excellence

Le bon matériau au bon endroit. Une technologie durable et raisonnée qui allie la noblesse du bois, la performance du PVC et la robustesse de l’aluminium.



Chaque matériau, PVC, aluminium ou bois possède des caractéristiques spécifiques et des domaines d’excellence. Innovante, la fenêtre AM-X conjugue ces 3 matériaux dans la structure même de la menuiserie en utilisant le bon matériau au bon endroit.



Le cumul des avantages de chaque matériau permet d’obtenir une fenêtre aux performances optimisées et identiques quelle que soit la finition choisie.



AM-X concrétise l’esprit innovant de la société ATLANTEM, référente dans le domaine de la menuiserie extérieure. Concept basé sur le soudage multimatériau apportant chacun des avantages spécifiques, cette nouvelle technologie permet de combiner esthétique et étanchéité avec un niveau de finition inégalé sur le marché ! Produit exclusif dans sa conception et ses caractéristiques, AM-X équipe l’habitation avec ce qu’il y a de mieux, valorisant ainsi le bien du client et pour longtemps.

Optez pour la modernité et la simplicité avec les volets roulants

Profitez du confort et des économies d’énergie en toutes saisons, les volets roulants régulent la température et préservent l’intimité. Des volets design conçus pour la maison connectée.

Les volets roulants solaires, la rénovation performante

Pour faire des économies d’énergie, les volets roulants solaires ont un système autonome qui fonctionne avec la lumière. De plus ils sont connectés et vous pouvez les piloter à distance et créer des scénarios.

Trouvez le portail robuste et tendance

L’aluminium c’est le symbole de modernité par excellence, cela permettra de donner un caractère unique au portail de votre client.



Le portail en aluminium ne nécessite pas d’entretien particulier. Solide, il résistera à toutes sortes d’intempéries. L’aluminium offre une multitude de coloris, de finitions et de formes possibles.



Comme la porte d’entrée, le portail Atlantem est entièrement personnalisable et permet de créer un vitrage en choisissant une photo sur le site stock.adobe.com, parmi une multitude de visuels. L’avantage d’un portail UNIC c’est de pouvoir personnaliser librement.