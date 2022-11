Atlantem, une offre multiproduit de menuiseries et fermetures

Une large gamme de menuiseries et fermetures multi matériaux pour une réponse complète aux besoins clients.

Au sein de nos gammes, vous retrouverez un grand nombre d’avantages : Modernité, confort, innovation et performance, faites le choix qui vous convient !

Choisissez la qualité française pour mieux répondre à vos attentes

Tous nos produits sont fabriqués en France par du personnel qualifié attentif à la finition et à la qualité de fabrication de nos produits. C’est également la garantie d’un produit à la pointe de la technologie et d’une fabrication respectueuse des normes environnementales. Nos gammes de menuiseries et portes d’entrée sont labellisées Origine France Garantie. Ce label garantit une valeur de produit à plus de 50% française : matière première et main-d’œuvre.

Ouvrez-vous avec les menuiseries PVC Bois et hybride

Une gamme large et profonde pour s’adapter à tous les contextes en neuf ou rénovation, en habitat individuel comme en collectif.



Le PVC se plie à votre volonté et optimise votre dépense énergétique. Comptez sur sa robustesse et durabilité.



Le bois c’est le choix de l’authenticité, chaleureux, esthétique et confort, il correspond tout autant aux maisons contemporaines qu’aux maisons traditionnelles.



La fenêtre AM-X c’est le choix de l’excellence : le bon matériau au bon endroit. Une technologie durable et raisonnée qui allie la noblesse du bois, la performance du PVC et la robustesse de l’aluminium.

Optez pour la modernité et la simplicité avec les volets roulants

Profitez du confort et des économies d’énergie en toutes saisons, les volets roulants régulent la température et préservent l’intimité. Des volets design conçus pour la maison connectée.

Les volets roulants solaires, la rénovation performante

Pour faire des économies d’énergie, les volets roulants solaires ont un système autonome qui fonctionne avec la lumière. De plus ils sont connectés et vous pouvez les piloter à distance et créer des scénarios.

Choisissez le charme et la tradition avec les volets battants

Personnalisez vos volets : type d’ouverture, style, couleur… La solution esthétique et solide qui traverse le temps. Choisissez le type de volet adapté à l’esthétique et à la configuration de la maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d’entretien.



Résistants aux aléas du temps et nécessitant peu d’entretien, les volets battants aluminium apportent une touche moderne aux façades.

Adoptez une porte d’entrée Origine France Garantie

Tous les matériaux des portes d’entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d’esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre aux besoins spécifiques des clients. À découvrir notre gamme de porte d’entrée ALU, PVC, BOIS et ACIER.

La personnalisation de la porte d’entrée

Entièrement personnalisable, le modèle de portes d’entrée Unic permet de créer un vitrage en choisissant une photo sur le site stock.adobe.com, parmi une multitude de visuels.

Choisissez une porte de garage alliant confort et sécurité

Atlantem vous propose 3 systèmes d’ouverture sans aucun débordement sur l’extérieur, ce qui permet au consommateur d’avoir un maximum d’espace pour garer sa voiture.

La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond. Cette ouverture suppose de libérer le plafond. Ce système d’ouverture peut être accompagné d’un portillon intégré en option.

se lève verticalement et se loge sous le plafond. Cette ouverture suppose de libérer le plafond. Ce système d’ouverture peut être accompagné d’un portillon intégré en option. En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d’un mur intérieur, c’est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.

se déplace le long d’un mur intérieur, c’est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur. La porte de garage enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond.

Trouvez le portail robuste et tendance

Choisir son portail c’est choisir un matériau : PVC ou aluminium, une forme, un système d’ouverture et une couleur.



Le portail en aluminium ne nécessite pas d’entretien particulier. Solide, il résistera à toutes sortes d’intempéries. L’aluminium offre une multitude de coloris, de finitions et de formes possibles.



Le portail PVC nécessite peu d’entretien. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir, parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.



Comme la porte d’entrée, le portail Atlantem bénéficie d’une gamme UNIC, ce qui permet de personnaliser librement.

