Audace et contraste de l’aluminium composite pour la façade du site d’IMA à Niort

Une restructuration à grande échelle

Au cœur du campus IMA, le bâtiment situé 118 avenue de Paris a fait l’objet d’une restructuration totale avec la volonté de créer une réelle continuité architecturale sur l’ensemble du site. Elle répond à de multiples enjeux : redonner de la lisibilité et de l’homogénéité à un espace constitué de bâtiments hétérogènes, créer un lien entre eux et faciliter les circulations. La philosophie du projet est fondée sur la modularité, la fonctionnalité et la qualité de vie au travail.



Le bâtiment central, véritable point d’ancrage surplombant l’avenue de Paris, a vu son enveloppe réinventée tout en conservant son allure générale grâce à un habillage en aluminium composite.

Un équilibre de nuances pour une identité architecturale forte

Au-delà de sa fonction protectrice répondant aux exigences techniques, la façade est également un vecteur d’image qui véhicule une identité visuelle reflétant le caractère du bâtiment et le dynamisme de l’entreprise.



Habillée d’un patchwork de couleurs chaudes et sobres, l’architecture se veut audacieuse et contrastée mélangeant trois teintes allant du gris à l’orangé. Les teintes métalliques apportent de la modernité et s’intègrent parfaitement aux autres matériaux tels que la pierre et le bois. Les panneaux cuivrés quant à eux attirent le regard et dynamisent l’environnement qui entoure le bâtiment.



Sur ce projet, TIM Composites a réalisé la transformation et l’étude complète des cassettes et panneaux rivetés en aluminium composite LARSON de teintes Copper metallic, Titanium brushed et Anodic brushed mat. Les brises soleils et les boîtes en surplomb apportent originalité et relief.

Crédits Photos : © Romain Faucher

Photo à la une : © Groupe IMA

