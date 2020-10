Jusqu’à présent, aucune offre de blocs-portes bois vitrés avec affaiblissement acoustique attesté n’était disponible sur le marché français, alors que le confort acoustique est de plus en plus demandé dans tous les bâtiments et tout particulièrement dans les bureaux. Pour répondre à cette situation, le fabricant MONTIBERT a mis au point 7 nouvelles solutions disponibles dès aujourd’hui !

MONTIBERT est la marque de blocs-portes bois vitrés distribuée par le réseau MALERBA. Réputée pour son offre de blocs-portes vitrés techniques de belle facture, elle a développé de nouveaux produits pour compléter son offre existante : des blocs-portes bois vitrés acoustiques.



Cette gamme complémentaire se compose de 7 blocs-portes simple action 1 vantail et 2 vantaux avec des performances d’affaiblissement acoustique allant de RA = 35 dB à RA = 38 dB.



Ces nouveaux blocs-portes présentent pour la plupart, en plus d’un affaiblissement acoustique élevé, un classement de résistance au feu EW30 ou EI30, ce qui en fait des produits conformes à la réglementation incendie et autorise leur installation dans des environnements tertiaire / ERP. De plus, avec leur cadre de 123 mm de large quel que soit leur niveau de performance, ils offrent une surface de vitrage maximale qui laisse entrer la lumière à flot, ainsi qu’une parfaite cohérence esthétique dans tout le bâtiment.



Fabriqués sur-mesure uniquement, ils sont issus des ateliers MONTIBERT à Thizy-les-Bourgs près de Lyon et peuvent se targuer d’être 100% produits en France. Composés de verre et de bois, des matériaux recyclables par excellence, et réalisés principalement à partir d’essences de bois européens, ils présentent un profil adapté pour répondre aux enjeux actuels de la transition écologique. Ils sont également labellisables PEFC™.



Cette offre de blocs-portes bois vitrés acoustiques est aujourd’hui unique sur le marché des blocs-portes bois vitrés pour usage intérieur et apporte une réponse aux besoins de blocs-portes techniques pour équiper de nombreux bâtiments tertiaire. À découvrir de toute urgence !