Boulenger apporte une solution pérenne , alliant la résistance d'un sol dur et le confort d'un sol souple, et permet de concilier les besoins du marché du bâtiment avec les dernières tendances de la décoration .



En neuf ou en rénovation , les sols coulés sans joint de Boulenger sont une réponse performante en matière d' acoustique et de respect environnemental , mais aussi une réponse économique , par leur durée de vie constatée de plus de quarante ans et un entretien aisé participant à la maîtrise des coûts de fonctionnement.



Ils apportent également une solution technique en s'adaptant à tous les types de supports : dallage, chape, enrobé, carrelage, plancher chauffant et réversible, dalles vinyles, supports exposés à des remontées d'humidité…



Nouveau !! : BOULENGER vous propose ses nouvelles gammes de coloris DOMUS, PALAZZO et STACCATO

Tous les revêtements de sol coulés Boulenger sont sous Avis-Technique et bénéficient d'une garantie décennale .