BRIQUE TERRE CUITE, POUR LA PERFORMANCE ET LE CONFORT DU BÂTIMENT

La brique en terre cuite est un matériau sain qui répond à deux enjeux majeurs du secteur : le confort et la performance du bâtiment ! Et ne nous sommes pas les seuls à le dire… Les Bureaux d'études thermiques le disent aussi* : 62% des Bureaux d'études considèrent que la brique Terre Cuite répond aux futures exigences de la RE2020 et 96% d'entre eux pensent que l'amélioration de la performance thermique du bâtiment reste un enjeu majeur pour la construction !



* (Observatoire des Bureaux d'études thermiques): 300 BET interrogés annuellement depuis 2013 par BatiEtudes pour la FFTB.

La brique terre cuite pour construire le confort

En 20 ans, la résistance thermique des briques de 20 cm a été triplée. Comment ? Grâce par exemple à l'optimisation de la géométrie des produits. La brique terre cuite est ainsi devenue un élément essentiel dans les solutions permettant de construire une enveloppe performante pour l'isolation des bâtiments.



Et en matière d'inertie thermique, la terre cuite ne déçoit pas. Elle contribue à réguler les échanges thermiques entre intérieur et extérieur. Il est donc plus facile de conserver une température constante et d'assurer le confort des résidents en été comme en hiver.

La brique terre cuite pour gagner des m2

Du fait de sa performance thermique intrinsèque, la brique en terre cuite permet aussi de réduire l'apport d'isolant. Et qui dit moins d'épaisseur dit un gain additionnel de surface habitable (jusqu'à +3%). Ce n'est pas rien ! L'équivalent d'un 3 pièces (60 m2) sur un immeuble collectif de 2000 m2 de Shab ...

La terre cuite : traitement global et homogène de l'enveloppe

Chainages, tableaux, angles, linteaux, planelles, coffres de volet roulant, brique pour acrotères (briques à bancher), les fabricants ont développé des solutions pour permettre un traitement global de l'enveloppe. Ce traitement 100% homogène de l'enveloppe favorise l'absence de pont thermique et donc une meilleure isolation et l'absence de risques de condensation (et donc développement de moisissures). Des atouts non négligeables !

La terre cuite, construire pour protéger et durer

C'est un matériau pérenne. Sa durée de vie admise est de 100 ans (le maximum en France) mais en réalité, sa durée de vie est bien plus longue. Pour preuve, nombre de constructions terre cuite très anciennes, parfois depuis l'Antiquité, perdurent encore aujourd'hui ! Elle est aussi ininflammable et incombustible. C'est grâce à sa composition exclusivement minérale. Elle est d'ailleurs classée A1 sans essai (Euroclasse), la meilleure classe de réaction au feu possible.

La Brique terre cuite, pour construire le bien-être

Quand on vit 80% de son temps à l'intérieur, il est naturel que la qualité de l'air intérieur soit un enjeu important. Des études réalisées par des laboratoires indépendants (CSTB, CRRIRAD) montrent que la brique en terre cuite est un matériau sain : elle ne dégage pas de COV, ne contient pas de fibres, et ne favorise pas le développement de moisissures. Constituée d'argile, la brique terre cuite est classée A+ pour les émissions dans l'air intérieur. De plus, elle garantit de vivre sans moisissure car son caractère isolant, son inertie et sa facilité à traiter les ponts thermiques permettent d'éviter les zones froides et le phénomène de condensation. Son caractère minéral fait aussi que les micro-organismes ne trouvent pas de source de nourriture pour se développer.

La brique terre cuite, des performances déclarées et vérifiées par tierce partie : les FDES

En 2000, la brique monomur a été la première Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) publiée pour un produit de construction en France.

Les performances des produits terre cuite sont déclarées dans des FDES collectives ou individuelles (24 FDES en 2020 au global pour la terre cuite) vérifiées par tierce partie et publiées dans la base INIES.

Brique terre cuite, c’est simple de faire durable !