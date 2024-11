7 réalisations ont été sélectionnées dans le cadre du Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance. Un vote du public sur Instagram cherche à distinguer le grand vainqueur.

Le 9 octobre dernier, les juges du Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance 2024 se sont réunis.

Lancé en 2012 par la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) et le Réseau des Maisons de l'Architecture (RMA), le concours récompense « l’innovation et la créativité dans l'utilisation de la tuile terre cuite ».

Anne-Sophie Kehr préside le jury de cette édition 2024, qui a distingué sept réalisations architecturales. Pour désigner le grand gagnant, un vote public a été lancé sur compte Instagram de la compétition (@latuileterrecuite) jusqu’au 10 novembre à minuit. Le projet dont la publication obtiendra le plus de « J’aime » sera sacrée grand vainqueur.

« En cas d'égalité, les commentaires et partages seront pris en compte pour départager les ex-aequo », précisent les organisateurs du concours.

La maison de l'Airia ou l’architecture landaise revisiter

Premier projet : la maison de l'Airial. Située dans les Landes, l’habitation a été conçue pour un jeune couple primo-accédant avec un enfant. « Le budget très étudié est de l'ordre de 1900€ TTC/m2 pour la construction », est-il précisé dans le post de la réalisation. Elle s’étend sur 200 m2 habitables, comprenant quatre chambres, un séjour cuisine et un garage.

L’agence oeco architectes en a profité pour revisiter de manière moderne la construction traditionnelle landaise. Ce qui donne deux travées de 5x20 m surmontées de toits mono-pente glissent de 5 m. « Les larges débords de toit protègent la maison du soleil et envoient loin des murs, les eaux de pluie », est-il également décrit.

Les résidences Eugénie : 2 programmes en 1

Place ensuite aux résidences Eugénie. Il s’agit de deux programmes en 1, réclamé par Batigère Habitat. Plus précisément une résidence étudiante (94 logements) et une intergénérationnelle (60 logements), pensées par l’équipe d’Itar Architectures.

Toutes deux sont parées de briques, de couleur différentes afin de les distinguer : une façade blanche pour la première, et une plus foncée pour la seconde. « Le jeu entre les nuances de couleurs et les tuiles mates ou brillantes change la perception de l'ensemble suivant la météo et les heures de la journée », notent les organisateurs du concours. Le tout uni par une entrée unique et des espaces communs.

Castelmew, entre castelnaus et ruelles londoniennes

Dans le Sud-Ouest de la France, l’atelier Cube a imaginé 13 logements locatifs sociaux intermédiaires et 17 maisons de ville en accession sociale. Baptisé Castelmew par Novilis - maître d’ouvrage -, ce vaste programme est un double clin d’oeil. D’abord aux bastides et castelnaus typiques la région, mais aussi aux mews, « ruelles historiques qui font le charme des arrière-cours londoniennes », soulignent les organisateurs du concours.

La tuile terre cuite a sa place dans l’ensemble, décliné en trois formes architecturales : immeubles-bastions, maisons-tours et maisons à patio.

Deux ouvrages olympiques repérés…

À Saint-Denis, le Village des Athlètes se distingue par son habillage de tuiles colorées. Dans les multiples lots gérés par différents maîtres d’ouvrages, Vinci Immobilier a confié à Béal & Blanckaert la conception des siens. L'un d’entre eux proposera en phase héritage 27 appartements familiaux, doté d’une structure et de percements réguliers. Une robe de tuiles - en deux teintes : vert émeraude et vert jade - habille cette ossature. Les couleurs, textures et reflets varient « selon les orientations et les heures ». Les parements choisis tendent à résister aux nuisances liées au périphérique : poussières, encrassement, etc.

Sur l'Île-Saint-Denis, cette fois-ci, le groupement Pichet-Legendre a conduit, entre deux bras de Seine, la construction de trois bâtiments, ayant accueilli 80 athlètes et officiels sur 41 chambres. Après les Jeux, l’ensemble proposera 11 appartements. Pour la plupart des duplex, chacun aura le droit à son entrée privée et un espace extérieur privatif. Petitdidierprioux, l’agence d’architecture mandatée, a oeuvré de sorte à ce que « le jeu de volumes et de hauteurs, l’utilisation de tuiles de couleurs différentes sur les façades créent des ambiances contrastées, mettant en valeur l'individualité de chaque logement ».

L’Espace Social Commun Simone IFF à Rennes

« Un village de grandes maisons à l’échelle humaine ». Telle est l’image que les architectes de Béal & Blanckaert voulaient façonner à travers le projet d’Espace Social Commun Simone IFF à Rennes, pour le département de l’Ille-et-Vilaine.

Le programme rassemble quatre maisons, abritant plusieurs services ouverts au public par le Département et de la Ville de Rennes : une halte-garderie, une cuisine pédagogique, une salle polyvalente, un café citoyen ainsi que des jardins. Les structures sont liées par des tuiles de teinte claire, parsemés de touches de couleurs pour les différencier. 13 coloris ont été appliqués, dont 3 nuances de verts, 4 rouges, 3 bleus.

Le nouveau groupe scolaire Claude Schilmöller

Seul projet scolaire distingué dans la sélection du jury : le nouveau groupe scolaire Claude Schilmöller, à Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise). Commandé par la Ville et pensé par Tracks Architectes, cet établissement revoit les codes architecturaux des longères et corps de ferme.

« Les formes rappellent l’image de l’enceinte sécurisante et articulent l’apprentissage autour de la cour de récréation. Ce projet met en œuvre des matériaux locaux témoins de l'histoire du Val d'Oise : la pierre massive, la tuile plate et le bois», est-il exposé dans la publication Instagram du projet.

Le palmarès sera mis en avant l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, le 14 novembre prochain, à l’occasion de l’évènement « Tous pour l’architecture ! ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock