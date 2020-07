La certification CEKAL est un gage de pérennité des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour tous les acteurs de la construction.

CEKAL certifie la qualité, la pérennité et l'aptitude à l'emploi des vitrages isolants, feuilletés, trempés. La certification donne également des informations sur la traçabilité des vitrages.

Organisme tierce partie accrédité par le Cofrac (Accréditation N°5-0510, portée disponible sur www.cofrac.fr), CEKAL délivre une certification de produits aux fabricants de vitrages isolants, feuilletés et trempés. Les certificats attestent que les produits sont fabriqués conformément aux exigences spécifiées dans le référentiel CEKAL.

La certification relève d’une démarche volontaire des fabricants qui se soumettent aux contrôles et essais effectués par des laboratoires indépendants et reconnus.



De ces résultats et des multiples contrôles effectués in situ, tout au long de la chaine de production (du contrôle des constituants au produit fini), dépend l’attribution et le maintien de la certification.

Quelles sont les caractéristiques certifiées ?

Le référentiel de la certification permet de contrôler la résistance des assemblages dans le temps à l’humidité et aux UV, l’aptitude à l’emploi des différents types de vitrages et la conformité des constituants entrant dans la fabrication des vitrages.

Le marquage : preuve de certification et traçabilité

Pour les professionnels, le marquage est la preuve que le produit verrier est bien certifié CEKAL. Il répond alors à des exigences de pérennité et de qualité.

Une fois posé, il apporte des informations en matière de traçabilité (site de production, période de fabrication…), de conditions d’emploi (joints exposés à l’ensoleillement, VEC, profilé de rénovation…).

Selon les vitrages, isolants, feuilletés ou trempés, ces informations se trouvent sur le verre, l'espaceur, l’étiquette ou le bon de livraison.

CEKAL en quelques chiffres

171 centres de production certifiés en France et à l’international*

34 millions de m² de vitrages certifiés isolants, feuilletés et trempés**

+ de 400 procédés suivis

+ de 300 visites sur site et 400 essais en laboratoire par an

+ de 200 000 contrôles effectués par an par les centres de production certifiés

* En juillet 2020

** Source : déclarations des centres de production certifiés CEKAL pour l’année 2018

PUBLICATIONS

À télécharger sur le site WWW.CEKAL.COM

CAHIERS DES CHARGES des vitrages isolants et feuilletés



Ces cahiers informent les professionnels du programme de certification. Les règles d'utilisation des vitrages certifiés y sont également abordées.

LE POINT SUR



Les sujets publiés dans la collection “Le point sur” donnent des informations sur des points techniques traités par la certification CEKAL.

Retrouvez toutes les vidéos CEKAL sur Youtube

Pour en savoir plus exit_to_app