Certaines solutions sont conçues pour contrer le vandalisme ou pour gagner en esthétique. L’amortisseur de porte VS 2000 répond à ces critères. Son système breveté propose un montage sans vis de fixation apparentes. Associé à son design carré, il est l’amortisseur de plus esthétique de sa gamme. Le VS 2000 peut s’appliquer aussi bien a l’horizontale qu’à la verticale et est le plus souvent préconisé pour des portes à recouvrement ou en feuillure.