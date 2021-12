Comment bien choisir son assurance habitation ?

Incendie, dégât des eaux, événement climatique... les risques pour un logement sont nombreux et peuvent engendrer des coûts élevés. Pour se prémunir de ces dépenses et profiter de son logement en toute sérénité, il est important de souscrire à une assurance habitation adaptée.

L’assurance habitation est-elle obligatoire ?

L’assurance habitation n’est pas obligatoire dans tous les cas de figure, mais il est fortement recommandé de souscrire une assurance habitation en ligne pour se protéger de tout sinistre.

Les propriétaires occupants ou non, n’ont ainsi pas l’obligation de souscrire un contrat d’assurance habitation. Dans le cas d’une copropriété, il est obligatoire de souscrire uniquement une assurance responsabilité civile envers la copropriété, les voisins ou les éventuels locataires.

Pour ce qui est des locataires, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 les oblige à souscrire une assurance habitation. Cela concerne aussi bien les locataires de logements non meublés que ceux de logements meublés tout comme les colocations. Cela peut représenter une dépense supplémentaire lourde, notamment pour les jeunes, c’est pourquoi des contrats spécifiques existent tels que l’assurance habitation pour les étudiants.

Quels sont les principaux risques pris en charge par l’assurance habitation ?

L’assurance habitation permet d’être indemnisé en cas de sinistre dans le logement. Elle comprend des garanties de base qui protègent les biens comme les individus, que la responsabilité de l’assuré soit engagée ou non. Les formules multirisque habitation couvrent ainsi au minimum la responsabilité civile et les principaux risques :

Garantie dégâts des eaux

L’assurance couvre les dommages causés par une fuite d’eau, par la rupture de canalisations intérieures, par la fuite d’un lave-linge ou d’un lavabo ou par des infiltrations.

Garantie événements climatiques

Elle couvre les dégâts causés par les tempêtes, les orages, les chutes de neige, les inondations, etc.

Garantie incendie

Elle protège contre les dommages causés par les incendies, les explosions, les implosions, la fumée et la foudre.

Garantie attentats et actes de terrorisme

L’assurance couvre les dégâts liés à un incendie ou une explosion dans le cadre d’un attentat, un sabotage ou un acte de terrorisme.

Garantie catastrophes naturelles

Elle indemnise les dégâts provoqués par une inondation, un glissement de terrain, une coulée de boue, la sécheresse ou un tremblement de terre.

Comment être sûr d’avoir une assurance adaptée ?

Le prix d’une assurance habitation dépend de plusieurs éléments tels que la localisation du logement, sa superficie ou encore la valeur totale des biens qui se trouvent à l’intérieur.

Pour être parfaitement couvert, il faut déclarer le plus justement possible sa situation afin d’avoir le contrat le mieux adapté. En plus des garanties de base, il peut être intéressant de souscrire des garanties optionnelles selon les risques éventuels encourus et l’évolution de son logement ou de sa situation familiale.

Une garantie vol et vandalisme qui indemnise en cas de vol et protège contre la destruction ou la détérioration de biens en cas de vandalisme peut, par exemple, être essentielle pour un logement en rez-de-chaussée en environnement urbain. La construction d’une véranda dans sa maison peut inciter à souscrire une garantie bris de vitre pour être couvert en cas de dégâts sur les vitres.

Dans tous les cas, pour profiter de la meilleure couverture il convient d’étudier, au-delà du montant des cotisations, les exclusions de garanties, le plafond d'indemnisation, le coût des franchises ou encore les délais de carence.