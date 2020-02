Les conclusions de YouGov mettent en lumière l'énorme pression que les factures d'énergie élevées font peser sur les propriétaires. La moitié des sondés français s'inquiètent des coûts engendrés par leur consommation d'énergie. Par ailleurs, 55% des répondants déclarent que leurs factures absorbent une grande partie de leurs revenus pendant les mois d'hiver 3 . Et pourtant, seuls 6 % des propriétaires en France ont fait faire une évaluation énergétique de leur maison et seulement 4 % ont acheté un appareil de mesure de consommation d'énergie. En outre, plus d'un propriétaire sur dix (11 %) admet ne pas faire d'efforts pour réduire sa consommation d'énergie. Un peu plus d'un sur cinq (22 %) a isolé les murs ou les combles et moins d'un sur cinq (19 %) a bloqué les courants d'air. Rickard Lindvall, General Manager for Instruments chez FLIR Systems, déclare : « Pour détecter les pertes de chaleur invisibles à l'œil nu, l'imagerie thermique est une mesure incontournable de contrôle de la qualité lors de la construction, de l'inspection, de la rénovation ou de l'audit d'une maison. Les caméras à imagerie thermique sont un outil d'inspection bien établi qui permet de mettre en lumière des informations cruciales telles que les problèmes d'équipement, les dysfonctionnements de chauffage et les courants d'air, montrant ainsi où des améliorations de l'efficacité énergétique sont nécessaires. »

« Les caméras thermiques peuvent contribuer à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, permettant ainsi de réduire considérablement la facture énergétique, en particulier en hiver. »



Selon l'auditeur énergétique Philip Emsley, fondateur de UEC Energy : « De simples ajustements dans la maison peuvent faire une réelle différence, sans forcément aller jusqu'à éteindre complètement le chauffage. Régler les problèmes de courants d'air et améliorer l'isolation est une démarche à court terme qui peut se traduire par des économies à long terme. »



L'étude révèle également que, si la majorité des consommateurs ne changent pas leurs habitudes de consommation, plus de la moitié (54 %) a remplacé ses ampoules par des ampoules à faible consommation d'énergie ; de même, 27 % sont passés à des appareils électriques à faible consommation. Toujours selon Emsley : « Si le passage à des appareils à faible consommation d'énergie est une étape importante, les propriétaires doivent également examiner où et comment la chaleur s'échappe et entretenir régulièrement leur domicile pour constater des améliorations significatives ».



