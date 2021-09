Création d’une toiture végétalisée sur toit plat

Ensemble nous allons parcourir toutes les étapes intervenantes dans la création d’une toiture végétalisée. Le pare-vapeur, l’isolant, la membrane EPDM ainsi que les bacs de végétalisations sont les éléments-clés pour réaliser une toiture performante et de qualité. Tous ces éléments sont parfaitement adaptés pour la réalisation de votre projet, la réalisation est simple et rapide.

Pourquoi s’orienter vers une toiture végétalisée ?

Les toitures végétalisées poussent comme des champignons !

En effet, depuis plusieurs années nous pouvons constater que les toitures végétalisées sont de plus en plus présentes sur notre territoire. De nombreuses villes Européennes encouragent fortement leur implantation, dans certaines régions cela devient même obligatoire pour les nouvelles constructions.

Les toitures végétalisées sont esthétiques mais pas seulement. Elles sont un bénéfice pour l’environnement et, également pour les propriétaires. La végétalisation permet d’obtenir des points pour les certifications telles que BREEAM et LEED, améliorant ainsi les performances environnementales et, par conséquent, la valeur sur le marché des propriétés. Cela permet de renforcer le pouvoir isolant de son habitat. La végétalisation est un bienfait pour la planète, elle favorise la biodiversité et permet de récolter, filtrer et redistribuer les eaux de pluie. Cela réduit les risques d’inondation.

Bien démarrer son projet

Une bonne préparation, c’est le secret d’un chantier réussi.



Avant toutes choses il est important de bien prendre les mesures de la surface à traiter. Prendre conscience du type de support, du sens de la pente, de la présence ou non d’acrotère et de prendre en compte les évacuations d’eaux pluviales et autres sorties.



Une fois ces éléments pris en compte et votre commande passée, il est très important de bien préparer son support. Le support doit être propre, sec et sans aspérité. Prenez en compte également que le pose de l’EPDM se fait à une température supérieure ou égale à 5°C avec une humidité dans l’air peu importante.

L’installation du pare-vapeur

Le pare-vapeur ou membrane pare-vapeur est un produit de construction dont la fonction est d'entraver le cheminement de la vapeur d'eau à l'intérieur d'une paroi. Il s'agit souvent d'un écran souple de protection constitué d'un film et appliqué sur les surfaces intérieures ou extérieures.



Une fois votre support prêt, il est temps d’appliquer le pare-vapeur. EToBa vous propose 2 types de pare-vapeur : un pare-vapeur adhésif et un pare-vapeur non adhésif renforcé.



Pour le pare-vapeur adhésif : Application sur une surface lisse et impeccable, si pose sur béton il faudra appliquer un primer pour faciliter l’adhérence au support. Le pare-vapeur doit remonter environ 6cm au-dessus de l’épaisseur de l’isolant. Bien coller et enlever un maximum de bulle d’air avec l’aide d’un balai.



Pour le pare-vapeur non adhésif renforcé : Application sur une surface lisse et impeccable, positionnement avec des rubans adhésifs pour faciliter la pose, nécessite une fixation mécanique du pare vapeur et de l’isolant avec des tubes à rupture de pont thermique.

Mise en place de l’isolation

EtoBa vous propose des panneaux isolants en polyuréthane PIR Haute Performance avec un R allant de 1.35 à 7.40 pour une épaisseur allant de 30mm à 160mm.



Il est possible de mettre une ou deux couches croisées d’isolant.



La fixation des panneaux va dépendre de plusieurs facteurs : le pare-vapeur choisi, la résistance au vent désiré. En effet si vous utilisez un pare-vapeur non adhésif, les panneaux isolants seront forcément fixés mécaniquement avec des vis dans des tubes à rupture de pont thermique vissées dans le support à raison de 4 vis par panneau.



Dans le cas d’un pare-vapeur adhésif, il est possible de coller les panneaux isolants directement au pare-vapeur avec une colle polyuréthane.

Bien positionner la membrane EPDM

Les systèmes d’étanchéité en EPDM sont bien plus légers que les systèmes d’étanchéité concurrents. Une membrane EPDM d’épaisseur 1,2mm pèse environ 1.4kg/m2. Dans le cas où vous auriez une seule bâche EPDM pour toute votre surface, assurez-vous que vous pourrez monter cette membrane sur votre toit. Un peu d’aide sera certainement nécessaire.



Une fois votre membrane sur le toit il est important de la déplier en la pré-positionnant délicatement. Si vous avez plusieurs bâches, vérifier la cohérence et le placement de celles-ci.



Laissez reposer la membrane pour qu’elle reprenne sa forme et qu’une fois positionnée elle ne soit pas sous tension.



Encollez la membrane (en double encollage avec une colle néoprène ou simple encollage avec une colle acrylique) par petites zones sur le support. Collez la membrane sur les parties verticales.



Si votre étanchéité est constituée de plusieurs membranes, prévoir un chevauchement des membranes d’au moins 10 cm afin de réaliser un joint étanche entre ces deux membranes. Pratiquez des découpes aux ciseaux si nécessaire.



Réalisez les points particuliers : les angles et les sorties. Et surtout bien maroufler.

Végétalisation de votre toiture plate

L’installation de notre système de végétalisation est rapide et simple. Nos bacs Eco Sédum sont faits pour être installés sans connaissance en horticulture, ni dans la construction. Ils sont étudiés de manière à rendre la pose simple pour tous. Les bacs Eco Sédum sont constitués d’un bac en plastique avec une partie de rétention d’eau, du substrat et d’un mélange de Sédum.



Il est recommandé de laisser une zone stérile d’au moins 40 cm, cette zone peut être réalisée avec des graviers roulés. Vous devez intercaler entre la membrane et les bacs un voile géotextile polyester d’au moins 200g/m² pour éviter tout risque de poinçonnement.



Ensuite il suffit de placer les bacs (40 cm x 60 cm) sur la toiture. Des découpes peuvent-être réalisées sur les bacs afin de bien s’intégrer sur votre toiture.



Une fois cette étape terminée, remplir les zones stériles avec le gravier roulé.



Arrosez copieusement pour un démarrage optimal.

Pour conclure voici le matériel nécessaire pour réaliser un tel projet de végétalisation de toiture

Ensemble nous allons voir tous ce qui est nécessaire pour la réalisation d’un projet de végétalisation de toiture.



Pare-vapeur

Primer si pare-vapeur adhésif sur support béton

Bande d’adhésif si pare-vapeur non-adhésif

Isolant PIR haute performance

Colle polyuréthane si pose collée

Vis et tubes à rupture de pont thermique si pose mécanique

Membrane EPDM

Colle contacte 5000 pour périmétrie de la toiture (20 cm en pied d’acrotère et sur toute la remontée de l’acrotère)

Colle PU 150 si membrane en pose collée

Sorties pour évacuation des eaux pluviales

Mastic pour finaliser l’étanchéité des points particuliers

Géotextile

Système de végétalisation Eco Sédum

