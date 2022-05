Crédit immobilier : comment réduire les coûts face à la hausse des taux d’intérêt

Depuis quelques semaines, l’inflation s’envole partout dans le monde et les gouvernements commencent à prendre des mesures pour la juguler. On constate ainsi une hausse des taux des prêts immobiliers. Pour limiter les conséquences sur le coût de l’emprunt, des solutions existent.

Une tendance à la hausse qui s’accélère

Ces dernières années ont été marquées par un taux de crédit très bas bénéficiant largement aux acquéreurs qui souhaitaient souscrire à des emprunts immobiliers. Depuis quelques semaines, on constate une légère augmentation des taux d’intérêt due à une inflation grandissante. En effet, à cause de la crise de la covid et plus récemment de la guerre en Ukraine, les prix s’envolent à travers le monde et l’inflation atteint + 7,5 % sur un an dans la zone euro.

Pour limiter ce phénomène, les banques centrales des différents pays mettent en place des mesures. C’est le cas de la Banque centrale européenne, dont la présidente Christine Lagarde a annoncé un relèvement des taux à partir de cet été pour tenter de lutter contre cette augmentation généralisée des prix.

Avant la mise en place de cette mesure, on peut déjà assister à la hausse des taux pour les emprunts immobiliers. Même si elle est encore bien en deçà de l’inflation, l’augmentation des taux d’intérêt s’accélère et atteint + 1,27 % en moyenne en avril sur l’ensemble des marchés. La conséquence directe est une baisse du nombre de crédits accordés, pouvant empêcher les revenus les plus modestes d’acheter. En mars et avril, le nombre de prêts bancaires accordés a ainsi reculé de 14,5 % en glissement annuel.

Bien comparer pour économiser

Avec cette augmentation des taux de crédit immobilier, il devient plus cher d’emprunter et cela impacte donc le pouvoir d’achat des acquéreurs. Pour limiter autant que possible cette augmentation et réaliser des économies sur le coût d’un crédit immobilier, il est possible de jouer sur différents éléments.

L’un des outils essentiels pour cela est la simulation de prêt immobilier en ligne. En effet, cet outil aide à faire le tri au milieu des différentes offres de crédit et à trouver la plus adaptée à sa situation et à ses besoins. Cela facilite les démarches souvent fastidieuses et stressantes liées à une demande de prêt immobilier et permet de choisir la meilleure formule de crédit avec les conditions les plus avantageuses.

En quelques clics, un simulateur de prêt immobilier donne accès gratuitement à de nombreuses informations clés comme la capacité d’emprunt, la durée du crédit et le taux d’intérêt de celui-ci. En ayant accès à ces éléments essentiels, il devient plus facile de comparer et de trouver les meilleures conditions, mais aussi de négocier le taux d’intérêt ou d’autres éléments parfois négligés d’un emprunt immobilier. En effet, en agissant sur le coût de l’assurance ou les frais de dossier par exemple, il est possible de réduire le coût global du crédit, indépendamment du taux d’intérêt.