Découvrez le groupe électrogène à huile végétale

Le groupe électrogène BIOIL bénéficie des avantages de la bicarburation gas-oil/huile végétale, permettant de répondre aux nécessités économiques et environnementales de notre temps.

Pourquoi opter pour les HVB ?

Une autonomie, des économies



La possibilité d’utiliser différentes huiles végétales brutes ou recyclées pour alimenter un même moteur permet de s’adapter aux réalités économiques locales.

La diversité des huiles végétales brutes offre la possibilité de choisir son carburant en fonction des régions d’implantation et des prix des marchés.



Une durée de vie accrue de votre groupe électrogène



Les huiles végétales ne contiennent ni plomb, ni souffre. Elles ont un taux de viscosité plus important, impliquant une meilleure lubrification et donc une moindre usure des pièces, la durée de votre groupe électrogène est donc accrue.



Un impact environnemental contrôlé



Les composés soufrés (SO2), responsables des pluies acides, sont divisés par 10 dans le cas du colza, et sont quasiment nuls avec le tournesol.

Les plantes oléagineuses absorbent plus de CO 2 dans l’atmosphère pendant leur croissance qu’il n’en est rejeté lors de la combustion de l’huile végétale, cela signifie que l’utilisation d’huile végétale comme carburant ne contribue pas au réchauffement climatique.



Une solution plus saine pour le personnel



Les huiles végétales ne contiennent ni plomb, ni benzène, ni souffre ce qui réduit considérablement la présence de particules cancérigènes associées au gas-oil.



Une bicarburation

Le système GELEC BiOil permet à tout moment de passer de l’huile végétale brute au gas-oil et inversement.

