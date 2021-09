Découvrez tous les avantages des pergolas bioclimatiques

La pergola est un élément qui depuis des années fait l’unanimité pour l’aménagement des jardins ou des terrasses. Elle permet en effet de créer un ombrage et de profiter de son extérieur tout en étant à l'abri du soleil. Malgré cela, la pergola classique à quelques inconvénients et pour combler certaines de ces lacunes, les fabricants proposent aujourd’hui des pergolas bioclimatiques, qui apportent leur lot de nouveautés comme nous allons le découvrir.

La pergola bioclimatique régule la chaleur et laisse entrer la lumière

Les pergolas sont des installations populaires, car elles permettent de se protéger du soleil comme nous l’avons vu. Mais elles sont aussi plébiscitées pour leur aspect esthétique. En effet, la pergola permet d’embellir vos extérieurs et d’organiser l’espace. Elles sont disponibles dans des matériaux et couleurs variés et permettent d’apporter un élément design à votre extérieur.

Cependant la pergola classique à quelques défauts. Comme pendant les jours moins ensoleillés par exemple, où la pergola peut bloquer la lumière et rendre votre intérieur un peu plus sombre.

C’est pour essayer de régler ces problèmes que les constructeurs proposent à présent des pergolas bioclimatiques. Constituée de lames orientables motorisées, la pergola bioclimatique permet de moduler votre niveau d’exposition au soleil. Vous pourrez ainsi, l’hiver par exemple, décider d’ouvrir les lames pour laisser passer le maximum de lumière. Ou bien, au début du printemps, lorsque les beaux jours arrivent, mais que les températures sont encore fraîches, ouvrir de 50% les lames orientables. Vous pourrez ainsi déjeuner dehors en étant protégé du soleil et en même temps, être tout de même réchauffé par son rayonnement.

C’est pour cela que le terme bioclimatique est utilisé, car elle s'adapte à son environnement, se module en fonction des besoins d’ombre ou de lumière et utilise la chaleur du soleil comme énergie. C’est la biothermie.

Ces pergolas permettent de répondre à bon nombre de situations. Inclinez par exemple les lames pour laisser passer un léger vent qui vous permettra de vous rafraîchir lors de journées chaudes. Si lors d’un déjeuner en famille une averse éclate, il vous suffira de refermer les lames pour être protégé et ainsi continuer de profiter du moment. Plusieurs modèles proposent même une évacuation des eaux de pluie pour encore plus de praticité.

Pratiques, mais aussi design

Les pergolas bioclimatiques gardent bien sûr les éléments esthétiques clefs qui ont fait leur succès et en apportent même de nouveaux. Comme ces lames orientables qui ajoutent un style moderne et design, qui embellira à coup sûr n’importe quel extérieur. Généralement faites d’aluminium, elles sont résistantes et proposent plusieurs coloris permettant de s’adapter à tous les goûts. Elles sont également complètement adaptables à vos envies, avec la possibilité d’y ajouter un brise-soleil pour encore plus de protection et d’intimité. Vous pourrez même ajouter des panneaux vitrés transparents, pour un look encore plus moderne et une protection accrue.

Si vous avez prévu de faire installer une pergola, la pergola bioclimatique est un produit qui, comme nous l’avons vu, propose de nombreux avantages et qualités. C’est pourquoi elle est aujourd’hui de plus en plus populaire et que vous devriez vous y intéresser.