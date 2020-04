Alors que 2019 a célébré les 50 ans du premier pas de l’homme sur la lune, en 2020, Kinedo offre de poser pieds sur ses nouveaux receveurs extra-plats (2,6 cm de ressaut extérieur maximum), à la texture aspect pierre particulièrement tendance et réaliste, pour réussir assurément sa douche extra-plate, en neuf comme en rénovation.

Esthétique et anti-dérapant, Kinemoon n’éclipse aucune configuration créative : découpable sur 4 côtés, posable en décaissement total, faible ou sans, cette nouvelle solution Kinedo se décline en 16 tailles, 2 formes dans un choix de 5 couleurs complétées de 3 grilles assorties au receveur.

Kinemoon, design épuré et sophistiqué

À l’occasion de chaque collection, Kinedo prend soin de développer des solutions dont les performances techniques s’agrègent à une recherche esthétique affirmée. Ce goût pour un design travaillé s’incarne à la perfection dans sa nouvelle gamme de receveurs extra-plats Kinemoon. En continuité de Kinerock, au rendu minéral très apprécié, Kinedo enrichit ses décors minéraux avec un aspect pierre saisissant de réalisme. Jouant la carte de l’authenticité et de la matière, cette texture inédite se révèle naturellement raffinée et décline 5 coloris, tout en subtilité, dans un esprit résolument contemporain : Gris anthracite, Gris pierre, Sable, Noir et Blanc. Sens du détail et parti pris décoratif pour personnaliser à l’envi son espace douche, Kinedo complète ces propositions avec pas moins de 3 dessins différents de grilles d’évacuation métalliques et la possibilité d’assortir la couleur au receveur choisi. Si la bonde horizontale extra-plate se fond idéalement au décor, notons qu’elle revendique un débit de 24 litres/mn.

Des performances techniques avérées

Outre leurs propriétés esthétiques, les receveurs Kinemoon affichent un large panel de qualités techniques. De par leur conception à base de Biolex, matériau constitué d’une charge minérale et d’une résine acrylique, ils bénéficient d’une densité qui leur octroie l’avantage de conserver une rigidité dans le temps et de ne pas se voiler. Leur surface en gelcoat garantit, par ailleurs, une forte résistance aux rayures, aux chocs et à l’abrasion, contribuant aussi à une longue durée de vie qui se double d’un entretien facile. Quant à la finition texturée aspect pierre des receveurs Kinemoon, elle assure de facto une adhérence élevée et donc une sécurité optimale face à tout risque de glisse. Précisons ainsi que ces nouveaux receveurs revendiquent la classe d’adhérence la plus haute : PN24 (adhérence pieds nus sur une surface mouillée à l’eau savonneuse jusqu’à une inclinaison du receveur de 24°).

Kinemoon : un receveur extra-plat qui se joue des problématiques d’agencements

Atout phare des receveurs Kinemoon, côté installateurs cette fois, leur grande adaptabilité. En effet, ces nouvelles réponses Kinedo, idéales pour les projets de douches à l’italienne, se révèlent découpables et perçables sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite. Une opération sur-mesure qui peut d’ailleurs s’effectuer à la commande en usine ou bien directement sur chantier à l’aide d’une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm minimum.

Découpes symétriques ou asymétriques, des deux côtés ou d’un seul côté, sur la longueur comme sur la largeur, avec bonde centrée ou décentrée : avec Kinemoon, tout est possible, en formats carré comme rectangulaire !



Autre éventail de choix pour toujours plus de souplesse et de possibilités de mises en oeuvre, Kinemoon se pose tant en décaissement total, qu’en faible décaissement ou voire sans décaissement (grâce à des kits de pieds réglables permettant un rehaussage de 9,5 à 14 cm).

