Développé par le CSTB, le logiciel ELODIE est l'outil de référence pour l'Analyse du cycle de vie et l'étude E+C-. Destiné à l’ensemble des acteurs de la construction engagés dans une démarche environnementale performantielle, ELODIE est un outil collaboratif permettant de quantifier les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, qu’il soit tertiaire ou résidentiel.

Les Plus du logiciel ELODIE

- Conforme aux labels – intègre la fonction de réalisation d’une étude des exigences Énergie-Carbone du label E+C-

- Accessible en ligne – Évolution continue de l’outil en regard des évolutions des référentiels. Lien avec la base INIES.

- Collaboratif – permet de partager vos projets et vos données avec vos équipes de conception.

- Modulaire – différents modes de description du bâtiment et des contributeurs (du simple au détaillé).

- Synthétique – exportez vos résultats au format Excel pour post-traiter vos données, établir vos dossiers d’évaluation et de labellisation.

Avec une interface graphique conviviale et fonctionnelle, le logiciel ELODIE vous permet de :

- Calculer l’énergie grise, les émissions de gaz à effet de serre, les déchets générés, les consommations d’eau… sur l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage.

- Calcul des indicateurs du référentiel : Construction raisonnée, Exploitation maîtrisée, Stockage Carbone, Economie circulaire.

- Calcul des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie complet.

ELODIE intègre la fonction de réalisation d'une étude des exigences Énergie-Carbone du label E+C-

En choisissant ELODIE :

- Vous prenez de l’avance en vous préparant dès à présent aux exigences de la future RE2020

- Vous optez pour un outil certifié par l’État pour vous accompagner dans la démarche E+C-

- Vous sécurisez vos projets en choisissant un outil conçu par un acteur fiable et reconnu, le CSTB !

Le CSTB participe activement aux réflexions sur la future réglementation et vous garantit des outils toujours conformes aux exigences réglementaires et adaptés à vos besoins métiers !

En plus avec ELODIE, vous pouvez :

- Éco-concevoir vos bâtiments

- Organiser librement la structure de vos projets

- Créer et partager vos données environnementales

- Accéder au BIM avec ELODIE by CYPE

Les fonctionnalités du logiciel ELODIE :

- Accessible depuis tous les navigateurs dernière génération pour la version en ligne

- Nouvelle ergonomie : plus rapide et plus intuitive

- Fil d'Ariane : pour mieux naviguer dans vos projets

- Nouvelle présentation des résultats : graphiques dynamiques et tableaux complets pour chaque niveau du projet

- Sortie des résultats au format CSV et Excel.

Optimiser les performances environnementales d’un bâtiment

Identifier, calculer et améliorer l’impact environnemental d’un bâtiment induit par :

- Les produits de construction et équipements

- Les consommations d’énergie de fonctionnement

- Les consommations et rejets d’eau

- La phase chantier.

Restez à jour avec ELODIE et préparez-vous à la RE2020 !

- Les évolutions du référentiel E+C- et RE2020 sont intégrées en temps réel dans le logiciel ELODIE.

- Dans le cadre de votre abonnement, vous bénéficierez de toutes les nouvelles fonctionnalités.

ELODIE by CYPE, un réel gain de productivité

- Description rapide et détaillée des composants du bâtiment à partir de la maquette numérique.

- Association des données environnementales aux objets IFC.

- Import / Export de l’étude et des résultats vers et depuis la version en ligne.

- La maquette numérique, au-delà de la simple représentation 3D, fournit également la plupart des métrés nécessaires pour le calcul ACV.

- C’est un réel gain de temps, gain de productivité ! Avec la fonction d’import IFC des outils BIM, vous diminuez considérablement le temps passé à la saisie des quantités et des métrés associés aux FDES et bénéficiez de plus de temps pour l’analyse et l’optimisation de votre projet.

