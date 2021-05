La peinture anti-Covid. C’est ainsi que s’annonce cette première à l’échelle mondiale. À l’heure où les gestes barrières ne suffisent plus à empêcher la Covid-19 de se propager, à l’heure où les reconfinements s’imposent un peu partout en Europe, une entreprise bretonne lance en France une solution efficace contre la transmission du virus.

Umana® est une peinture qui détruit l’ADN des virus en moins de 15 minutes. Cette découverte scientifiquement prouvée par le très sérieux laboratoire international LabAnalysis High Quality Controls a été testée sur la souche SARS-COV-2 à l’origine de l’agent pathogène ayant créé la pandémie que l’on connaît. Cette peinture déjà connue pour ses qualités innovantes depuis près de 10 ans promet de devenir un outil incontournable dans l’assainissement des décors intérieurs et extérieurs.

Umana® : une peinture aux vertus grandissantes

Armor Habitat est un fabricant et importateur de peintures, enduits et bétons cirés hauts de gamme depuis 30 ans. Son siège social est basé à Saint-Pern (35) et ses ateliers à Plouasne (22). Entre performance et luxe, ses produits sont aujourd’hui reconnus par de grands architectes ou encore des enseignes de renommées nationales et internationales comme le groupe breton Beaumanoir. Tous font appel aux revêtements Armodys - enseigne de distribution du groupe Armor Habitat - par exigence de qualité.



Parmi les produits distribués par Armodys, on trouve Umana. Cette peinture créée il y a 11 ans contient des « ingrédients » réagissant à la lumière et au soleil, révélant de grandes qualités au produit. Umana® est en effet biocide, bactéricide, antipollen et antiformaldéide. Ces vertus déjà connues tant dans sa version pour l’intérieur des bâtiments, qu’en revêtements extérieurs, ont encouragé la marque à aller plus loin dans la recherche d’atouts de son produit.



En avril dernier, au regard du contexte sanitaire lié à la Covid 19, Armodys et son partenaire industriel italien LOGGIA décident de lancer un programme de recherche. Celui-ci consiste à exposer Umana à la souche SARS-COV-2, autrement dit, au virus responsable de la pandémie que nous subissons à l’échelle mondiale. C’est au très sérieux laboratoire italien LabAnalysis High Quality Controls que la tâche est alors confiée de présenter les réactions de la souche SARS-COV-2 au contact d’Umana.



Les résultats révélés sont aussi inattendus que remarquables. Le laboratoire italien rapporte en effet que 90% de l’ADN du virus est dégradé au contact d’Umana®. À 15 minutes, cette dégradation est alors de 100%. Cette capacité virucide contre la Covid-19 est inédite à l’échelle mondiale. Elle place en Umana un espoir solide de lutte efficace contre la propagation de l’épidémie.