Armor Habitat Créée en 1995, la société bretonne n’a eu de cesse que d’apporter sur le marché des produits innovants de qualité.



Elle a été à l’origine de bon nombre de produits proposés par des industriels s’inspirant des modèles écologiques importés par la société depuis toutes ces années.



Armodys est sa filiale de distribution. Son siège et ses bureaux sont à Saint-Pern (35) et ses ateliers à Plouasne (22).



Le savoir-faire de by Armodys :

Technique de métallisation à froid, techniques de béton ciré

Déco des murs peintures et enduits (Novacolor France, enduits japonais)

Déco des sols béton ciré et 3D floor (Wall2floor, Metalcover)

Armodys formation (Notre centre Armodys formation réalise régulièrement des cessions spécifiques sur les gammes de produits de la marque italienne NOVACOLOR (peintures et enduits décoratifs pour les sols et les murs). Nous réalisons, par exemple, des formations sur les produits de la gamme IRONIC afin de vous perfectionner sur les techniques d’oxydation permettant d’obtenir une surface métal oxydée (effet rouille).

Univers Luxe (Céramique d’art)