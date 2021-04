Partez à la conquête d’un monde de performances avec les solutions de transfert thermiques Danfoss. Nos échangeurs à plaques de nouvelle génération répondent à vos exigences en matière d’efficacité énergétique et d’ultra-haute performance.

Des solutions personnalisées adaptées à vos besoins

Quelle que soit l’application, notre gamme de plaques nous permet de fournir des solutions extrêmement efficaces qui surclassent toutes les autres solutions disponibles sur le marché.



En optant pour les solutions Danfoss, vous bénéficierez d’un échangeur thermique facile à installer et à entretenir, qui vous assurera un transfert thermique fiable et inégalé tout en réduisant votre consommation d’énergie.

À l’origine, nos connaissances et notre savoir-faire

La conception de nos plaques repose sur notre savoir. De plus, notre passion pour les solutions d’ingénierie expertes nous pousse à optimiser à la perfection chacun de nos échangeurs thermiques pour vous et votre entreprise.



Nos ingénieurs concepteurs seront en contact direct avec vous pour s’assurer que chaque échangeur thermique est conçu en fonction de votre application et des propriétés du fluide.



Nos nombreuses années d’expérience pratique et technique dans de nombreux segments du marché nous ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de vos installations et de leurs exigences thermiques.



Chez Danfoss, nous nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication d’échangeurs thermiques. Nous fabriquons nous-mêmes tous nos outils ainsi que les presses hydrauliques.



L’avantage de cette spécialisation est une production en boucle fermée : il est ainsi plus facile de contrôler et de surveiller la qualité sans faire appel à des sous-traitants. Nous pouvons exécuter les tâches de développement de produits plus rapidement que la plupart de nos concurrents, car le savoir-faire en matière d’outillage et d’ingénierie fait partie des compétences internes de Danfoss.

Une vaste gamme de plaques

Le secret d’une installation réussie est le degré d’adéquation de votre échangeur thermique avec les exigences thermiques de l’application.



Si l’échangeur thermique est inutilement surdimensionné, vous aurez dépensé plus que nécessaire. En revanche, s’il est sous-dimensionné, vous aurez besoin soit d’échangeurs thermiques supplémentaires, soit d’énergie supplémentaire (coûteuse, non renouvelable) ailleurs dans le procédé, pour atteindre les températures requises pour le fluide.



Forts de notre connaissance approfondie des procédés et de la contribution de nos clients, nous pouvons couvrir toutes les applications avec des solutions qui rendent obsolètes les produits non optimisés.



Contactez-nous dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider à réduire vos dépenses et à augmenter les performances de l’ensemble de votre système.

Danfoss vous accompagne tout au long du parcours, du choix du produit qui vous convient au service après-vente.

Optimisez vos performances et améliorez votre productivité avec nos échangeurs à plaques SONDEX® et Danfoss : grâce à la fiabilité de notre technologie et à l’efficacité de notre conception, le futur des systèmes HVAC est à votre portée.

En optant pour les solutions Danfoss, nos clients du secteur HVAC ont connu une augmentation de leurs performances allant jusqu’à 20 %, et même plus dans certains cas.



Cette évolution permet non seulement d’augmenter les performances pour la même quantité d’énergie, mais aussi de faire fonctionner les échangeurs thermiques à des températures d’alimentation inférieures.

Les températures d’alimentation inférieures réduisent les déperditions thermiques

Vous pouvez, par exemple, bénéficier de températures d’alimentation plus basses dans un réseau de chauffage urbain. Lorsque nous diminuons la température d’alimentation, la différence de température entre l’eau dans les tuyauteries et leur environnement est réduite en conséquence.



Il en résulte directement une réduction des déperditions thermiques, ce qui rend l’ensemble du système plus efficace.

Faites l’expérience de notre efficacité technique

Nous fournissons des conseils d’experts et pouvons évaluer votre installation actuelle afin de déterminer les avantages, de rénover les anciens échangeurs thermiques ou de les remplacer complètement par de nouvelles plaques haute efficacité ou par des échangeurs à plaques.



Notre vaste gamme de plaques nous permet d’améliorer les échangeurs thermiques existants de toutes marques. De plus, nous pouvons vous aider à calculer les économies potentielles que vous pourriez réaliser grâce à la mise à niveau avec nos produits.

Un échangeur thermique pour chaque besoin

De la production en chaufferie centralisée aux points d’utilisation dans les logements ou bureaux en passant par le découplage en pression dans les immeubles de grande hauteur, Danfoss propose des solutions hautement performantes sur l’ensemble du segment HVAC et chauffage urbain.



Découvrez nos échangeurs thermiques personnalisés, qui contribuent à créer un climat intérieur confortable et à réduire votre consommation d’énergie.