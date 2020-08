Fabricant leader de tuiles terre cuite en France, EDILIANS a conçu un système photovoltaïque qui s’intègre parfaitement à la toiture pour assurer l’étanchéité et l’esthétique, et s’est tourné vers les meilleurs experts en solaire pour fournir ses capteurs et onduleurs : de ces coopérations est né l’EVOLU’KIT.

Des tuiles Photovoltaïques en un Kit : L'EVOLU'KIT Répondre aux exigences de la RT 2012 Réponse aux 5 kWh/m²/an (10% ENR) d'ENR obligatoire pour les maisons individuelles RT 2012.

Réponse à l'exigence de Cep (Consommations d'Energie primaire) requise pour les bâtiments RT 2012 avec un gain du photovoltaïque : jusqu'à 12 kWh/m²/an d'énergie primaire. Faire des économies : En produisant de l'électricité photovoltaïque il est désormais possible de faire des économies sur votre facture électriques.



Aucune contrainte au bâti : Les tuiles photovoltaïques s'intègrent totalement à la toiture, sans débordement.



Pas d'entretien : C'est le seul système d'énergie renouvelable qui ne nécessite pas d'entretien, uniquement une surveillance visuelle du système photovoltaïque.



Modularité : Le kit est modulable selon la région, il est possible de le faire évoluer au fil du temps par l'ajout d'un autre kit et ainsi répondre au plus près des convictions de chacun. Nouveauté : EVOLU'KIT avec stockage sur batteries, un pas vers l'autonomie partielle. En proposant en option son système de stockage de l'énergie produite sur batterie, l'entreprise fait un nouveau pas vers l'autonomie énergétique partielle. Choisissez d'alimenter votre éclairage avec des ampoules leds, associé à l'option stockage, et bénéficiez d'une réelle réduction de vos consommations d'éclairage. L'installation photovoltaïque est dimensionnée pour une énergie consommée de 600 WH par jour en hiver, ce qui équivaut à la consommation de 30 ampoules leds de 3W pendant 6h par 24h. Ces 30 ampoules leds sont suffisantes pour éclairer une maison de 100m².

Ainsi, le jour, alimentez votre réseau d'éclairage leds par l'énergie solaire. Si le réseau d'éclairage consomme peu ou rien, le surplus d'énergie solaire charge les batteries. La nuit ou en l'absence de soleil, les batteries alimentent le réseau d'éclairage. Lorsqu'elles sont vides le réseau ERDF prendra le relais. Ce système vous permettra de continuer à utiliser votre éclairage en cas de coupure d'électricité !



