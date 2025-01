Financer 30% de votre chaudière vapeur : l'accompagnement sur mesure de STX

Orienté par sa situation géographique, sa stratégie d’investissement et les conditions d’achat de l’énergie, l’entreprise a finalement opté pour remplacer la chaudière à tubes de fumée par un équivalent nouvelle génération équipé d’options visant à optimiser au maximum son rendement.

Analyse d’éligibilité

Un expert STX a d’abord réalisé une valorisation des opérations standardisées (brûleur micromodulant avec sonde d’oxygène, économiseur de chaleur sur les effluents gazeux). Afin d’optimiser le financement apporté par les CEE, l’équipe STX a également identifié des économies d’énergie supplémentaires engendrées par la mise en place d’un condenseur sur les effluents gazeux, d’un système de monitoring en temps réel de la performance énergétique de la chaudière et d’un dispositif de traitement d’eau par osmose inverse.

Jouant sur l’aspect décarbonation, STX à aussi pu préparer une offre sur mesure pour la fourniture de garanties d’origine Biogaz, permettant de grandement réduire l’impact d’émission CO 2 généralement lié à la production de vapeur.

Par l’apport combiné de l’offre STX sur l’efficacité énergétique et sur les Garanties d’Origine, l’industriel a pu réduire les émissions de scope 1 du site bien au-delà de ses espérances et compter sur un financement fiable d’une partie importante de son investissement.

Montage et validation du dossier

Sur la base des offres des différents prestataires techniques, les équipes STX ont apporté les ajustements réglementaires et techniques indispensables pour confirmer l’éligibilité du projet aux primes CEE.

STX offre un tarif fixe et ferme compétitif pour les projets.

techniques et à des horizons souvent lointains. L’industriel a également pu apprécier la grande expérience du secteur industriel apportée par l’équipe STX, ainsi que la proximité et la réactivité des interlocuteurs. Un vaste réseau de prestataires techniques vient s’ajouter à l’attractivité de l’offre.

Résultats

Outre une remise non négligeable sur l’investissement prévu, la nouvelle chaudière à vapeur apporte de multiples avantages supplémentaires :

Une installation plus fiable et plus réactive

Des coûts de maintenance largement réduits

Un système de monitoring efficace et une performance énergétique améliorée qui contribuera aux objectifs de scope 1 du site

Une importante réduction des coûts de consommable

