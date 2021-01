Avec la verticalisation et la densification des villes, les toitures représentent environ 25 % de la superficie totale des zones urbaines en France. Elles ont acquis, au fil des années, un nouveau rôle, celui de 5ème façade. En neuf comme en rénovation, elles contribuent ainsi à la valorisation des patrimoines fonciers, à la signature des projets et à leur durabilité qui constitue l’un des défis majeurs des ouvrages d’aujourd’hui et de demain.

La végétalisation est l’une des solutions d’aménagement de toits terrasses les plus plébiscitées par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage. Elle participe à l’efficacité énergétique des bâtiments et à la gestion des eaux pluviales, réduit les îlots de chaleur urbains, améliore la qualité de l’air et acoustique ou aide encore à la biodiversité. La dernière loi Energie-Climat, publiée fin 2019, s’inscrit dans cette lignée. Elle stipule que les toitures terrasses de plus de 1 000 m² des constructions commerciales et industrielles, entrepôts, hangars non publics destinés à une exploitation commerciale et nouveaux parkings couverts accessibles au public, doivent être équipées de systèmes végétalisés ou photovoltaïques sur au moins 30 % de leur surface.



Compatibles avec la végétalisation extensive, semi-intensive et intensive*, les membranes d’étanchéité RUBBERGARD™ EPDM et ULTRAPLY™ TPO de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS participent à ces aménagements verts. Sélectionnées selon les habitudes de pose des étancheurs, à froid pour RUBBERGARD EPDM™ et à l’air chaud pour ULTRAPLY TPO™, elles se distinguent par leur rapidité et leur facilité de mise en oeuvre par un professionnel agréé. Elles recèlent de multiples atouts :

Résistance aux racines : Testées dans les laboratoires de l’organisme allemand FLL, et de l’institut KIWA BDA TESTING aux Pays-Bas, les membranes sont robustes et résistent à la pénétration des racines. Les risques de fuites sont supprimés et le bâtiment est protégé durablement.

Testées dans les laboratoires de l’organisme allemand FLL, et de l’institut KIWA BDA TESTING aux Pays-Bas, les membranes sont Les risques de fuites sont supprimés et le bâtiment est protégé durablement. Gestion des eaux pluviales : Totalement étanches, elles permettent, avec le réservoir drainant, de stocker les eaux de pluie. Cette gestion permet de ne pas saturer les réseaux des villes lors de fortes précipitations ou d’orages.

Totalement étanches, elles permettent, avec le réservoir drainant, de stocker les eaux de pluie. Confort thermique : Conjuguées au système d’isolation et à la végétalisation, les membranes permettent de limiter les variations de température du bâtiment. Cette inertie thermique favorise le confort des occupants et permet de réaliser des économies d’énergies en chauffage et en climatisation.

Conjuguées au système d’isolation et à la végétalisation, les membranes permettent de du bâtiment. Cette inertie thermique favorise le en chauffage et en climatisation. Isolation acoustique : La membrane RUBBERGARD™ EPDM ou ULTRAPLY™ TPO, alliée à un substrat de 12 cm d’épaisseur en moyenne, peut réduire les bruits aériens de manière significative. Un avantage pour les logements collectifs, hôtels, bureaux, commerces…, situés à proximité d’une voie rapide ou d’un aéroport !

* Végétalisation intensive uniquement avec la membrane ULTRAPLY TPO.

Construction d'une crèche de 40 berceaux à DAMMARIE-LES-LYS (77)

La crèche municipale de 700 m² a ouvert ses portes l’été 2018. Elle s’inscrit dans une proximité avec le centre-ville, en contact direct avec un quartier de grands ensembles en rénovation et une ancienne abbaye classée. Un environnement hétéroclite, qui a amené l’agence Altana Architectures à travailler autour d’un volume simple et compact révélé par l’esthétique des cinq façades. L’enveloppe s’habille ainsi d’un bardage zinc aux couleurs bigarrées et la toiture terrasse est recouverte d’un système de végétalisation.

Ce toit, vivant au fil des saisons et possédant une identité propre, offre une vue verdoyante depuis les tours voisines et fait écho au parc boisé de l’abbaye. Le volume carré intègre un patio, cocon protégé dédié aux enfants. Une corniche en zinc souligne le bâtiment et des menuiseries aluminium rouges contrastent avec les nuances grises de l’enveloppe.

800/900 m² de membranes RUBBERGARD™ EPDM, d’une épaisseur d’1,5 mm, ont été mis en oeuvre par l’entreprise Ecobat 77, en complément d’un pare-vapeur et d’un isolant polystyrène. L’ensemble a été réalisé par trois étancheurs en moins de quatre semaines. La solution EPDM possède un véritable avantage pour la pose sur ossature bois.

Installée en indépendance et collée à froid uniquement au niveau des joints, elle assure une étanchéité à l’air optimale. Sur les conseils d’Ecobat 77, l’architecte a également fait le choix de recouvrir les hauts acrotères à l’aide de RUBBERGARD™ EPDM afin d’obtenir une continuité en toiture. Elle est collée sur 80 cm de hauteur, une dimension nécessaire pour jouer le rôle de garde-corps. Ecobat et Altana Architectures ont souligné l’accompagnement sur chantier de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS. Elle a apporté une assistance technique et s’est déplacée sur site pour répondre aux questions spécifiques du bureau de contrôle.

Extension de la FREE WALDORF SCHOOL DE BERLIN (ALLEMAGNE)

L’agence MONO Architekten s’est vu confier le projet de réaménagement de la Free Waldorf School, dans le quartier de Prenzlauer Berg à Berlin. Sa mission ? Agrandir le bâtiment préfabriqué d’origine, datant des années 70, pour accueillir la garderie de l’école.

Originale, la nouvelle structure se pare de volumes pentagonaux courbes, de dimensions et hauteurs variées. Les pentes de toiture sont orientées dans différentes directions et recouvertes de végétalisation extensive. L’ensemble rappelle les roches recouvertes de mousse et évoque la sérénité d’une oasis au coeur de cette capitale en effervescence.

La durabilité était au coeur du projet (charpente bois, murs en paille et argile, revêtement extérieur en bois de mélèze non traité…). Le choix s’est naturellement porté sur la membrane d’étanchéité RUBBERGARD™ EPDM (450 m²) qui possède une longévité supérieure à 50 ans. Souple, cette nappe monocouche épouse les formes créatives imaginées par les architectes et résiste aux dilatations sans jamais saturer ou rompre. Elle se distingue également par sa légèreté et sa robustesse qui assurent une base solide pour le système de toiture végétalisée.

Lors de la période de floraison, les enfants profitent ainsi d’un tableau végétal coloré et les insectes pollinisateurs améliorent la biodiversité locale. Les toitures végétalisées aident à limiter l’impact de « l’effet d’îlot thermique urbain » en apportant de l’humidité à l’environnement.

Elles offrent une isolation thermique et sonore aux occupants, deux avantages indispensables pour un contexte scolaire.

Crédits photos : DR FIRESTONE BUILDING PRODUCTS