Les deux marques franchissent une nouvelle étape en obtenant un Avis Technique pour leur système éprouvé ROOF-SOLAR TPO sur membrane d’étanchéité ULTRAPLY™ TPO (sur bacs acier). Premier sur le marché du TPO, il constitue un gage de fiabilité et rassure :

les maîtres d’oeuvre dans leur choix du complexe « étanchéité / photovoltaïque ».

les maîtres d’ouvrage qui réduisent leurs coûts d’assurance.

les contrôleurs, se déplaçant sur les chantiers pour homologuer la conformité avec la réglementation.

ROOF-SOLAR TPO sur membrane d’étanchéité ULTRAPLY™ TPO permet la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques posés à plat, en simple shed ou en double shed. Il garantit une installation aisée et de qualité par simple soudure, sans percement de la membrane. Tout pont thermique est supprimé ! Les rails qui répartissent la charge de manière linéaire, alliés à la robustesse** d’ULTRAPLY™ TPO, évitent tout risque de poinçonnement. L’étanchéité est ainsi conservée intacte dans le temps.

« Cet avis technique est le fruit d’une coopération technique pérenne entre les ingénieurs et techniciens de DOME SOLAR et ELEVATE. Son succès repose sur un atout essentiel : l’expertise solide des deux marques dans leurs domaines respectifs, le photovoltaïque pour DOME SOLAR et l’étanchéité pour ELEVATE. Cette complémentarité a été déterminante pour concevoir un complexe fiable, répondant avec précision aux exigences techniques et réglementaires ainsi qu’aux besoins des professionnels. » David DÉJEAN-SERVIÈRES, Directeur Marché Toitures Terrasses de DOME SOLAR.

La durabilité d'ULTRAPLY™ TPO

Les investissements photovoltaïques pour la toiture s’appuient généralement sur une projection financière d’au moins 20 ans.

Pour une rentabilité optimale, le système d’étanchéité qui les accueille doit donc assurer une durabilité a minima sur cette période, à l’image de la membrane ULTRAPLY™ TPO qui possède une longévité d’au moins 25 ans.

Les clients pourront choisir entre une épaisseur de 1,5 mm et de 1,8 mm, cette dernière étant davantage préconisée pour les toitures où le trafic (maintenance et entretien) est plus important. Elle possède également une durée de vie accrue, au-delà de 30 ans.



Sa couleur claire (blanche ou grise) réfléchit également les rayons du soleil. La toiture capte moins la chaleur et la production des panneaux photovoltaïques est optimisée, d’autant plus avec des solutions bifaciales qui augmentent davantage le rendement.

La largeur maximale de 1 m de la membrane ULTRAPLY™ TPO et la soudabilité de ses joints à l’air chaud garantissent une installation rapide et économique. Flexible et robuste grâce à sa quantité importante de caoutchouc dans sa formulation et à son armature, elle se met en oeuvre facilement et pour longtemps.

Elle résiste au trafic lors des interventions de maintenance en toiture (chauffage, électricité…) et aux conditions climatiques extrêmes (changements importants de température, grêle, tempête…).

« Pour les systèmes photovoltaïques nous recommandons l’utilisation d’une membrane d’étanchéité d’au moins 1,5 mm d’épaisseur afin de garantir une résistance optimale aux poinçonnements. La version d’1,8 mm d’épaisseur est également très plébiscitée pour sa durabilité qui va au-delà de 30 ans. De nombreux chantiers réalisés en Europe du Sud, où l’exposition solaire est particulièrement intense, confirment la performance éprouvée de cette version. » Jean-Luc ROUDAUT, Référent photovoltaïque d’ELEVATE pour la France.

* Créée en 2008 et basée à Rezé (44), la PME française DOME SOLAR est un acteur incontournable de la conception et de la fabrication de systèmes de fixations pour modules photovoltaïques pour tous les types de toitures.

** Armature en polyester tissée.

Crédits Photos : ©ELEVATE

