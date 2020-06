De conception robuste, les modèles FLIR VP5x-2 comportent une triple alarme (audio, lumineuse et par vibration) pour une détection fiable de la tension lors du test des installations électriques.

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé la sortie des détecteurs de tension sans contact FLIR VP5x-2 avec flashlight intégrée et triple alarme. Ce sont des outils idéaux pour le dépannage sur site et la vérification plus sûre et plus rapide des installations électriques. Les FLIR VP5x-2 sont conçus pour les professionnels de maintenance des équipements électriques sur les sites résidentiels, commerciaux et industriels afin de vérifier avec fiabilité si un circuit AC est sous tension avant toute intervention ; détecter la présence d'une tension sur les éléments conducteurs exposés ou au travers de l'isolation ; identifier les fils sous tension des tableaux électriques, les commutateurs et les prises ; et suivre le tracé des fils sous tension et des circuits.



Dotés de témoins LED multicolores, d'alarmes sonores et par vibration, les modèles FLIR VP5x-2 peuvent avertir les professionnels que les équipements ou installations sont encore sous tension même dans les environnements bruyants ou sombres. De plus, ces modèles FLIR VP5x-2 sont conçus pour durer, possèdent un boîtier anti-roulement et une conception robuste capable de résister aux chutes jusqu'à 3 mètres sur un sol en béton.



« Grâce à une triple alarme et une conception robuste et testée contre les chutes, les modèles FLIR VP5x-2 sont un outil idéal pour toutes les personnes chargées de l'entretien des équipements électriques, y compris les électriciens, les techniciens de service, les inspecteurs du bâtiment et les services généraux », déclare Rickard Lindvall, Directeur Général de la branche Solutions chez FLIR.

« Ces nouveaux stylos testeurs de tension fournissent les fonctionnalités requises pour renforcer l'efficacité au travail, la sécurité et offrent une conception à l'épreuve du temps. »

Les FLIR VP5x-2 disposent également d'une homologation de sécurité CAT IV 1000 V qui permet à ces testeurs électriques simple d'utilisation d'identifier rapidement et en toute sécurité la présence d'une tension AC, sans contact avec les fils de prises. Ils se déclinent en deux modèles selon les tensions électriques.

Le FLIR VP50-2 est destiné aux pays dotés de prises électriques en 100-120 VAC. Le FLIR VP52-2 dispose des mêmes fonctionnalités que le VP50-2 et s'adresse aux pays disposant de prises en 200-240 VAC. Le VP50-2 et le VP52-2 sont tous deux disponibles au prix de 30€ HT auprès des distributeurs agréés FLIR du monde entier et sur le site FLIR.com.