FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé l'ajout de quatre nouveaux modèles à sa gamme Exx-Series de caméras thermiques hautes performances : les modèles E96, E86, E76 et E54. Par comparaison avec les caméras Exx-Series précédentes, les nouveaux modèles offrent une résolution thermique supérieure qui produit des images d'une luminosité accrue, plus faciles à lire, ainsi qu'une fonction embarquée de pilotage pour améliorer l'efficacité des inspections sur site. Les nouvelles caméras Exx-Series sont conçues pour aider les professionnels à détecter les signes avant-coureurs de défaillance dans les bâtiments, identifier les points chauds, dépanner les systèmes électriques et mécaniques et empêcher la survenue de problèmes avant qu'ils n'occasionnent des dégâts coûteux à réparer.

Avec une résolution de 640 x 480 et un zoom numérique x8, la E96 est la caméra thermique Exx-Series la plus perfectionnée à ce jour. Elle fournit de meilleurs résultats de mesure sur de très grandes distances par rapport à la cible, de sorte que les professionnels peuvent en toute sécurité diagnostiquer les défaillances électriques ou localiser les anomalies cachées à des températures très élevées (jusqu'à 1500 ºC), y compris dans les environnements industriels difficiles comme les aciéries ou les fourneaux, afin de préserver le bon fonctionnement du lieu de travail.



Pour la première fois, FLIR Inspection Route est fourni en standard sur chaque caméra de la gamme Exx-Series. Il est également complété par le logiciel FLIR Thermal Studio Pro assorti du module Route Creator (vendu séparément dans le cadre d'un abonnement annuel). Grâce à cette solution complète de pilotage des inspections, les professionnels peuvent créer et exporter des inspections personnalisées et des parcours prédéfinis, parfaits pour les installations électriques ou mécaniques de grande envergure ou distribuées sur plusieurs sites.

« Les nouvelles caméras thermiques avancées Exx-Series permettent aux professionnels du bâtiment, aux inspecteurs, aux ingénieurs, aux chercheurs et au personnel d'entretien des installations d'accroître leur productivité à l'aide d'une caméra thermique portable. », déclare Rickard Lindvall, directeur général de la division Solutions Business chez FLIR. « À l'aide d'une résolution thermique améliorée et d'une fonction embarquée de pilotage des inspections, la gamme Exx-Series peut aider nos clients à prendre de meilleures décisions, en toute connaissance de cause, afin d'accomplir plus efficacement leurs tâches. »



Les modèles E96, E86 et E76 intègrent la technologie haute définition UltraMax® d'amélioration des images et fournissent de meilleurs contrastes grâce aux fonctions de niveau et de plage angulaire activables sur simple pression d'une touche pour afficher plus de détails sur l'image. De plus, les objectifs AutoCal™ interchangeables offrent une couverture complète des cibles proches et distantes, grâce au télémètre laser intégré qui garantit la netteté de mise au point requise pour effectuer des relevés thermiques précis.

Les nouvelles caméras de la gamme Exx-Series sont disponibles à l'achat dès aujourd'hui et ce dans le monde entier sur FLIR.com et auprès de notre réseau de revendeurs agréés. Pour plus d'informations sur l'ensemble de la gamme Exx-Series de FLIR Systems, rendez-vous sur la page exx-series.



Jusqu'au 31 mars 2021, les clients qui achètent une caméra Exx-Series recevront le combo Thermal Studio Pro et Route Creator pour une période d'essai gratuite de trois mois. FLIR Thermal Studio Suite est également disponible séparément via un abonnement annuel aux versions Standard et Pro, tandis que la version Starter est proposée gratuitement. Pour plus d'informations sur FLIR Thermal Studio Suite, rendez-vous ici.

