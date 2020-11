La nouvelle FLIR VS290-32 est un vidéoscope à double capteur, certifié pour réaliser des inspections plus sûres et plus efficaces d’installations électriques en milieu industriel

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé la sortie de la FLIR VS290-32™, la première solution endoscopique du marché à associer l'imagerie thermique à une caméra visible, spécialement conçue pour réaliser des inspections plus sûres et plus efficaces des raccordements électriques dans les sous-sol difficiles d'accès. La VS290-32 est le premier vidéoscope industriel FLIR à double capteur, polyvalent et certifié pour les inspections électriques. Elle s'utilise avec une caméra miniature déportée, interchangeable.

Destinée aux environnements les plus exigeants, la VS290-32 dispose d'une homologation de sécurité CAT IV - 600 V pour les inspections électriques, ainsi que d'une caméra étanche IP67 et d'un boîtier robuste IP54. Le dispositif est doté de la fonction brevetée d'imagerie dynamique multispectrale (MSX®) de FLIR Systems. Cette dernière améliore la netteté de l'image en superposant des détails visibles sur les images thermiques, ce qui fournit des informations contextuelles essentielles pour évaluer et identifier de façon précise et sûre les problèmes potentiels, et ainsi prévenir les coupures générales et les défaillances matérielles. Une torche LED puissante fournit l'éclairage nécessaire à la fonction MSX dans les environnements mal éclairés, y compris dans les regards d'égout ou d'autres espaces exigus comme les greniers, les systèmes CVC et l'intérieur des machines.

« Cette solution endoscopique avec fonction MSX, robuste et certifiée pour les interventions électriques facilitera considérablement les inspections thermiques dans les espaces exigus et difficiles d'accès des centrales de production d’électricité, des circuits de distribution, des usines de production, ainsi que pour les diagnostics de bâtiments, et renforcera la sécurité publique », déclare Rickard Lindvall, directeur général de la division Solutions Business chez FLIR Systems.



La VS290-32 dispose d'un capteur thermique FLIR Lepton® et possède des alarmes de couleur pour les points chauds et froids (isothermes), afin d'identifier rapidement les zones qui posent problème à l'aide d'une plage de température comprise entre -10 et 400 degrés Celsius. Le dispositif comporte un chargeur à double batterie, ainsi que des batteries rechargeables lithium ion qui fournissent jusqu'à six heures d'autonomie chacune.

« La sécurité est la priorité absolue de Con Edison », déclare Andrew Reid, responsable des sections

Ingénierie et analyse pour l'ingénierie de distribution chez Con Edison. « Ce nouvel outil permet à nos

équipes d'inspecter de manière sûre, professionnelle et efficace les regards ventilés et d'identifier les

problèmes potentiels sans avoir à retirer la plaque, ni même à entrer dans la structure. Cela permet à nos équipes de s'économiser physiquement, de réduire la durée des inspections, et d'améliorer la collecte de données, lesquelles sont utiles pour les activités courantes de maintenance et de gestion de l'infrastructure. »

La VS290-32 est dès à présent disponible au prix de 4 606 €, auprès de FLIR et de son réseau mondial de distributeurs agréés.

Pour en savoir plus exit_to_app