Scape monolith | conçue par Joost van der Vecht Scape wall-hung model | conçue par Joost van der Vecht

La célèbre marque hollandaise NotOnlyWhite se tourne à nouveau vers HIMACS pour le design de sa nouvelle collection de meubles de salles de bain Scape 2015. Cette collection, réalisée par le designer hollandais Joost Van Der Vechtn, est unique car il s'agit de la première collaboration du designer avec la marque NotOnlyWhite et son designer attitrée Marike Andeweg. L'objectif de NotOnlyWhite étant de proposer des solutions sur-mesure pour les salles de bain à partir de matériaux qualitatifs et surprenants par la simplicité de leurs conceptions.

La pierre acrylique HIMACS a été choisie pour réaliser cette nouvelle collection de lavabos grâce à ses propriétés en matière d'hygiène : sa surface imperméable et non poreuse en fait matériau idéal pour les pièces humides. Le solid surface est également très résistant aux rayures, à l'usure et aux taches, facile à entretenir et à réparer. Toutes ces propriétés en font un atout de choix.

Deux séries de lavabos composent la collection Scape : Scape Monolith et Scape Wall-Hung. La première série comporte trois lavabos sur pied et la deuxième deux lavabos suspendus. Les deux séries sont composées d'éléments différents pour créer deux univers bien distincts. Cette collection moderne et pleine de nuances est le résultat d'une étude approfondie des proportions combinée au choix pointu des couleurs et des matériaux qui les composent, c'est le cas de la pierre acrylique nouvelle génération HIMACS.

Elle a été baptisée Scape car il est possible de jouer avec les divers éléments qui la composent en les combinant avec le solid surface HIMACS.

Scape Monolith

Ce lavabo est constitué d'un seul et même bloc rectangulaire, réalisé en HIMACS Black. Il en résulte un modèle au design à la fois sobre et élégant qui se distingue par le rebord extérieur fin de 12 mm et le socle subtil qui rehausse légèrement le lavabo.

Concernant l'intérieur, la série Scape Monolith propose trois options. La première option possède une grille alors que la seconde est constituée de blocs, toutes deux réalisées en HIMACS Alpine White. La troisième option est formée d'une seule pièce de marbre Bianco Carrara qui s'accorde harmonieusement avec la teinte HIMACS Black. Ces diverses possibilités offrent beaucoup de place pour disposer les accessoires de façon astucieuse.

Scape Wall-hung

La série de lavabos suspendus Scape Wall-Hung, réalisée en HIMACS Alpine White, propose deux options. Cette série permet elle aussi d'intégrer soit une grille, soit des blocs grâce auxquels le lavabo peut être séparé en deux parties. De plus, pour chaque vasque il est possible d'ajouter un robinet fixé au mur et ceci dans différentes couleurs HIMACS.

Avec cette nouvelle collection de salles de bain, HIMACS montre la polyvalence de la pierre acrylique nouvelle génération, conforme à toutes les normes et exigences tout en garantissant à la fois qualité, fonctionnalité et design.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Conception : Joost Van Der

Fabricant : NotOnlyWhite www.notonlywhite.com

Photographer : Moni Van Bruggen