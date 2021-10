Le design organique est en net contraste avec l'architecture d'origine, ce qui crée un mélange intéressant entre l'ancien et le moderne.



Une courbe longue de 22 m délimite l'espace créé pour la nouvelle zone de travail, caractérisée par des meubles et des équipements conçus sur mesure et réalisés en pierre acrylique HIMACS. Ces formes organiques créent l'impression d'une « pièce dans la pièce » tandis que l'ouverture communicative et créative exprime la culture visionnaire de la société.



Très graphiques, les ouvertures et les niches murales de différentes tailles, offrent des liens visuels avec les espaces voisins, tout en laissant pénétrer la lumière naturelle dans la salle d'accueil. Ces ouvertures murales permettent également de percevoir les plantes situées entre l'accueil et la façade de l'immeuble, pour un effet esthétique très agréable.



D'un blanc resplendissant, le mobilier aux formes complexes réalisé en HIMACS est placé au centre de l'agence : très visuel mais aussi très pratique en termes de communication. Le salon fluide crée un lien entre le travail informel et les espaces d'attente, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de découvrir de façon intéressante le fonctionnement interne de l'agence.



Le salon sert également d'espace multimédia expérimental pour les nouveaux développements techniques. Futuriste, le matériau naturel HIMACS est apprécié ici pour ses qualités universelles telles que l'absence de joints, la thermoformabilité, la solidité et le toucher chaleureux, et habille de manière très esthétique ce nouvel espace de travail.



Le Solid Surface a offert aux architectes de Wiesbaden un grand nombre d'options dans la création de motifs spéciaux et de détails, comme par exemple, le logo rétro éclairé intégré dans le comptoir d'accueil réalisé en HIMACS.



Réalisé avec la pierre acrylique nouvelle génération de couleur blanche, le mobilier présente des motifs d'olivier, un clin d'œil à l'histoire du bâtiment, construit à une époque où l'architecture et le mobilier portaient ce type d'incrustations.