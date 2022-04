Humidistop fête ses 10 ans : retour sur une success story « Made in France »

Entreprise militante du Made in France, Humidistop développe à destination des particuliers comme aux professionnels, des solutions innovantes pour traiter les phénomènes d’humidité (remontées capillaires, humidité dans les murs…). Leader sur ce marché avec une croissance de 30 % en 2021, la start-up a pris en 2020 un virage 100 % digital. Pari gagnant puisqu’elle réalise aujourd’hui 70 % de son CA sur le web et projette de vendre 3 000 produits rien qu’en 2022. Portrait d’une entreprise qui depuis 10 ans, a fait de l’innovation sa marque de fabrique.

Des solutions leaders pour lutter contre l’humidité

Chaque année, l’humidité touche 600 000 logements, ainsi que de nombreux bâtiments. Au-delà des problèmes de santé qu’elle provoque, cette nuisance incarne le plus sûr moyen de dévaloriser son patrimoine. Si certaines solutions du marché permettent de gérer ponctuellement le problème, peu s’attaquent à la cause du mal comme le fait Humidistop.



Ses produits phares, l’IPE STOP-ONE (inverseur de polarité électromagnétique) et l’IPG GEOSTOP (inverseur de polarité géomagnétique), éliminent définitivement les problèmes d’humidité en créant des coupures capillaires, qui assainissent durablement les murs. Solutions leaders sur le marché français, elles équipent aujourd’hui de nombreux bâtiments : écoles, mairies, églises, bâtiments publics et maisons particulières. Faciles à poser sur un simple mur, elles agissent instantanément.



Selon l’INSEE, 1 logement sur 2 présenterait des problèmes de remontée d’humidité, de moisissure ou de dégâts des eaux.

Une ambition renforcée en 2022 vers de nouveaux marchés

Créée en janvier 2012, soit tout juste 10 ans, Humidistop équipe aujourd’hui les particuliers comme les professionnels et a réalisé une croissance exponentielle de son chiffre d’affaires l’an dernier. L’entreprise collabore avec une centaine de personnes et 70 % de ses ventes s’effectuent désormais exclusivement sur Internet. La croissance est bien présente : en 2022, Humidistop prévoit de vendre 3 000 appareils anti-humidité pour répondre à la demande exponentielle. Depuis sa création, l’entreprise s’est développée sur l’ensemble du territoire français, mais aussi à l’étranger, principalement en Europe, où elle réalise aujourd’hui 20 % de son chiffre d’affaires.



Avec l’innovation ancrée au cœur de sa stratégie, Humidistop renouvelle son ambition et souhaite diversifier son activité en 2022. En effet, les technologies qu’elle développe et maîtrise depuis 10 ans sont capables de résoudre de nombreuses problématiques qui touchent quotidiennement des millions de personnes (tartre dans les appareils électroménagers, ondes électriques…) : autant de nouveaux marchés prometteurs. Les 10 prochaines années s’annoncent donc passionnantes !

Une obsession depuis ses débuts : rendre la qualité Made in France accessible

Entrepreneur militant, William Coignard, fondateur et PDG d’Humidistop, a toujours souhaité rendre ses produits accessibles au plus grand nombre. Revendiquant une production et un savoir-faire français, ses solutions sont fabriquées dans une usine partenaire à Castres, dans le Tarn et sont vendues en ligne au prix direct usine, même aux particuliers. L’objectif est de permettre à tous ceux qui rencontrent des problèmes d’humidité d’équiper leur logement ou leur bâtiment avec des produits qui éradiquent le problème, plutôt que de dépenser leur argent pour un bien-être et un confort temporaire.

Sur son site Internet, humidistop-France.fr, Humidistop lutte également contre la méconnaissance des Français sur le sujet au travers d’un blog richement documenté. Enfin, ses techniciens accompagnent à distance ses clients pour les aider à choisir la solution la plus adaptée à leur problème d’humidité. Depuis un an, un nouveau site Internet a vu le jour pour la vente de ses produits aux professionnels : help-humidité.fr.

Les inverseurs de polarité IPE STOP-ONE sont certifiés par le laboratoire EMITECH Toulouse, reconnu par toutes les instances publiques françaises et européennes. Ils sont également CE et ont reçu les validations CEM et EMF.

Pour en savoir plus exit_to_app