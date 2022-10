Humidistop présentera ses solutions anti-humidité, anti-calcaire et anti-ondes au salon du Made in France du 10 au 13 novembre 2022

Selon un rapport de l’INSEE sur les conditions de logement, le défaut le plus fréquent des habitations franciliennes est la présence d’humidité sur les murs. Dans l’ensemble de la France, quatre logements sur dix souffriraient de ce problème. Depuis 2012, Humidistop se donne pour mission de lutter contre ce fléau en proposant des solutions innovantes, intégralement fabriquées en France. La marque, qui vient d’être nominée dans la catégorie Grand Prix de l’innovation, présentera ses produits phare et ses nouveautés au salon du Made in France, du 10 au 13 novembre, porte de Versailles à Paris.

Une entreprise qui défend le made in France

La participation d’Humidistop au salon Made in France s’est imposée comme une évidence : le groupe a opté pour une fabrication 100 % française. Elle conçoit ses produits en partenariat avec des bureaux d’études toulousains, et les fait fabriquer dans l’usine castraise du groupe Syselec.

« Défendre le made in France, c’est notre priorité. » William COIGNARD, fondateur de la société



Ce positionnement fort est avant tout né d’une volonté de réduire l’empreinte carbone des transports. La société a ainsi arrêté de distribuer des produits très demandés comme les plaques de silicate de calcium, pour ne plus avoir à les importer des pays nordiques.



Cette démarche écoresponsable permet à Humidistop de réduire ses tarifs de vente, contrairement à ses concurrents qui se fournissent à l’étranger, et de défendre le savoir-faire et la qualité de la fabrication française.

« Entre les crises sanitaires et géopolitiques et les pénuries de matières premières, il est plus important que jamais de fabriquer en circuits courts. C’est le choix que nous avons fait. » William COIGNARD, fondateur d’Humidistop

Quatre jours pour découvrir les solutions d’Humidistop

Les visiteurs du salon du Made in France pourront découvrir tous les produits de la société, qui pourront être achetés sur place. On y retrouvera évidemment les solutions qui ont fait la renommée d’Humidistop : l’IPE Stop-One et l’IPG Geostop, qui créent des coupures dans les remontées capillaires d’humidité dans les murs.



Le groupe présentera également ses nouveautés Wavy Box, un appareil qui temporise les ondes électromagnétiques dans les logements, et ATE, une solution anti-tartre électronique. « Cet équipement s’annonce révolutionnaire et suscite déjà beaucoup d’intérêt », souligne William Coignard.



En participant au salon du Made in France, Humidistop souhaite également remplir sa mission d’expert-conseiller, grâce à sa vision d’ensemble des problématiques liées au marché de l’humidité.

Zoom sur les produits phares et les nouveautés d’Humidistop

IPE Stop One



IPE Stop One crée des coupures dans les remontées capillaires d’humidité dans les murs. Il prend la forme d’un boitier à brancher sur le secteur et à fixer sur un mur avec enduit.

Grâce à des ondes très basse fréquence, il inverse la polarité des molécules d’eau et les repousse vers le sol. Le produit est certifié non nocif pour la santé par le laboratoire Emitech Toulouse.

IPG Geostop



Développé avec l’association Midival, IPG Geostop est une centrale géomagnétique de forme cylindrique. Entièrement autonome, il est adapté aux murs en brique et en granit, utilisant l’énergie des champs magnétiques pour stopper les remontées d’eau. Il permet d’assécher des murs par évaporation naturelle, dans une durée de 12 à 24 mois en fonction des spécificités du bâtiment.

IPG Geostopo équipe notamment le château Bertier à Pinsaguel, des écoles du 13e arrondissement de Paris et plusieurs églises.

ATE, la solution anti-tartre et anti-calcaire



Conçu avec le bureau d’études indépendant Beep Mecatronic de Castelmauroux, ATE (anti-tartre électromagnétique) est un appareil électronique que l’on enroule autour des tuyauteries. Il envoie des pulsations électroniques à l’intérieur des tuyaux, qui désintègrent les cristaux de calcaire.

À la fois préventive et curative, la solution a été certifiée par le laboratoire Nexio, à Labège.

Wavy Box



Commercialisé sur le nouveau site Softondes, Wavy Box lutte contre les champs électromagnétiques créés par le wifi, les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil et les plaques à induction. Design, ultra-léger et entièrement autonome, Way Box lutte contre les ondes électromagnétiques en créant une bulle de protection de dix mètres de diamètre.

