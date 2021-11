IKO ENERTHERM valide les essais acoustiques de son panneau IKO ENERTHERM ALU NF : quand la tendance du sarking offre performances thermiques et acoustiques

Boostée par les nouvelles aides et le Plan France Relance, la rénovation énergétique des bâtiments vise notamment à optimiser leur isolation thermique. Apporteur de solutions de confort, IKO enertherm réfléchit à toujours allier thermique et acoustique.

Afin de répondre à l’engouement de l’isolation par sarking, une tendance de mise en oeuvre reconnue pour ses mutliples atouts, le fabricant vient de valider des essais acoustiques, réalisés par le laboratoire de recherche CEDIA en Belgique, sur son panneau IKO enertherm ALU NF. Il affiche les meilleures performances acoustiques/faible épaisseur sarking du marché des panneaux rigides en mousse de polyuréthane. Six configurations ont été testées avec une couverture en terre cuite et un habillage intérieur en plaque de plaque de type BA13 :

en variant les épaisseurs de l’isolant, en 90 et 132 mm d’épaisseur,

en ajoutant un complément de laine de bois de 800 mm, ou un platelage bois OSB de 15 mm.

Par exemple, le panneau IKO enertherm ALU NF en 90 mm (R=4,05 m2.K/W), en configuration BA13, offre une performance de 38 dB(A). En 132 mm (R=6 m2.K/W), ce résultat passe à 40 dB(A).

IKO enertherm ALU NF Complément si présent Performance 90 mm / 38 dB 132 mm / 40 dB 90 mm 80 mm de laine de bois 41 dB 132 mm 80 mm de laine de bois 42 dB 90 mm Platelage OSB 15 mm 43 dB 132 mm Platelage OSB 15 mm 44 dB

Le secret : une structure cellulaire extra-fine et légère

IKO enertherm s’appuie sur la Micro Cell Technology (MCT) dont l’équilibre entre matières premières et process production confère des avantages essentiels au panneau. Sa grande élasticité garantit une résistance élevée à la compression. Les cellules ne rompent pas sous la flexion. Insensible à l’humidité et indéformable, sa stabilité dimensionnelle et ses propriétés mécaniques sont préservées dans le temps. Ils ne s’alourdissent pas et restent imputrescibles.

IKO ENERTHERM ALU NF : une solution éprouvée

IKO enertherm ALU NF est conçu pour l’isolation des toitures inclinées par l’extérieur, communément appelée sarking. Ce panneau d’isolation, avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, est revêtu sur les deux faces d’un complexe d’aluminium à 7 couches.