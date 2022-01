Imago®, rythme les espaces publics comme les bureaux

Coulidoor, fabricant spécialiste de portes de placard, séparations de pièces et dressings, présente le nouveau concept : Imago®. Il repose sur une toile tendue sur un cadre en aluminium autoportant et se décline en habillage de façades coulissantes, cloisons autonomes fixes ou mobiles et séparateurs de bureaux. En option, une mousse acoustique peut être encapsulée entre les 2 toiles pour obtenir une meilleure absorption phonique. La nouvelle cloison décorative mobile ou pas pour délimiter les espaces en entreprise.

Ce nouveau concept de façade va séduire le monde des professionnels de l’architecture d’intérieur, les maîtres d’œuvre et économistes, toujours en quête d’innovations répondant à des cahiers des charges stricts. Les frontières entre les univers privés et professionnels étant de plus en plus fines avec le développement du télétravail, Coulidoor l’a bien compris en adaptant son offre produit aux deux cibles tant au niveau des contraintes de mises en œuvre que celles des coûts. Le concept de cloisons en toile tendue Imago® présente de nombreuses qualités décoratives et phoniques qui peuvent séduire les spécialistes de l’agencement des espaces professionnels comme les bureaux en open space, les halls d’accueil, les salles d’attente… dans les secteurs industriels, collectifs, hospitaliers, éducatifs, commerciaux... Imago® bénéficie de l'expertise de Coulidoor sur le marché de l'ameublement.

En tant que fabricant français de portes de placards, dressings, verrières et séparations de pièces sur-mesure, le groupe gère un projet d'aménagement de A à Z, de la conception à la fabrication.

La pose est assurée par un réseau d'environ 600 revendeurs sur toute la France, ce qui sous-entend un accompagnement de proximité à toutes les étapes du projet.

Fourni en kit ou déjà monté, Imago® est facile à installer quelles que soient les conditions du chantier, même dans les immeubles difficilement accessibles à cause d'un petit ascenseur ou d'une cage d’escalier étroite. Chaque cloison peut être personnalisée : la toile Imago® est interchangeable, ce qui permet de modifier une ambiance facilement. Les structures des portes de placard et séparations de pièce étant compatibles avec les autres gammes Coulidoor, il est également possible de remplacer la toile par une façade traditionnelle. À la manière des cuisinistes qui changent les façades de leurs caissons sans changer les placards !

C’est astucieux, économique et écologique.

Imago® un concept qui présente de nombreux atouts

DÉCO

Ce concept de toile tendue est personnalisable et sur-mesure : 8 collections ont été déclinées selon les goûts et les intérieurs de chacun (collections : tendance, basique, nature, florale, enfance, design, sillage, script). Imago® offre une large gamme d'unis de plus de 840 couleurs s'associant parfaitement avec la décoration de chaque intérieur.



PRATIQUE

Il est léger, se nettoie rapidement grâce à sa toile 100 % polyester.



FACILE

Il est facile à monter : un kit en trois éléments.



DURABLE

Il est très résistant au temps, à la lumière, aux variations de chaleur... il est traité anti-feu.



UTILE

Option phonique avec une mousse acoustique testée en laboratoire Ginger le 16 juin 2020 (Rapport n°BEB2.K.6019-1).

