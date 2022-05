Innovation produit : nouvelle ferrure de porte Quadrat 1

Unique sur le marché, Alliage Concept ® propose la nouvelle ferrure de porte coulissante Quadrat 1 au design industriel affirmé. Elle est innovante de par son design original et efficace de par son fonctionnement silencieux. La gamme Quadrat apportera du caractère et de l’élégance à votre projet d’agencement d’intérieur. Vous retrouverez ses points forts dans la suite de notre article.

Ferrure Quadrat 1 en acier : design et qualité

Innovation design : la ferrure Quadrat 1 est un produit unique et tendance. Elle apportera de la modernité et du caractère à votre menuiserie d’intérieur.



Idéal dans le cadre d’un projet de rénovation : elle apportera une identité forte à votre menuiserie tout en préservant une harmonie avec les éléments existants.



Sa structure en acier trempé garantie une grande solidité (l’acier trempé possède une résistance 3 fois supérieure à celle de l’aluminium). La peinture époxy des pièces garantie une finition de qualité (robuste et durable). La finition noir mat de Quadrat 1 est intemporelle et élégante. Elle apportera une touche d’originalité à votre projet.

Bloc porte coulissant complet Quadrat 1 / Bario

Une harmonie de style entre accessoire et menuiserie : la ferrure Quadrat 1 et la porte coulissante Bario sont tous deux fabriquées en profils d’acier soudés et leurs finitions en peinture époxy sont très résistantes aux chocs et aux rayures. Tous deux proposent un style industriel affirmé et une fabrication de qualité.



Une parfaite association entre accessoire et menuiserie : la porte coulissante Bario est renforcée par deux platines de fixations dans son profil acier supérieur. Les platines sont pré-percées et taraudées pour accueillir les chariots coulissants du rail Quadrat 1. La fixation du rail Quadrat 1 sur la porte Bario est parfaitement renforcée.



Le bloc porte coulissant complet Quadrat 1 / Bario réhaussera le design intérieur de la pièce de vie.

Fabrication sur-mesure de la ferrure Quadrat 1

La ferrure Quadrat 1 est fabriquée à partir de matériaux de qualité alliant solidité et durabilité. Grâce à son acier de 6mm d’épaisseur, la ferrure Quadrat 1 est robuste et peut soutenir une charge de 100 kg.



Les roues de la ferrure sont composées de roulements à billes. Le matériau principal du chariot coulissant est le nylon massif. Cette association matériau/composant apporte solidité, fluidité, ergonomie et discrétion au système coulissant.



Pour répondre au mieux à vos besoins, la ferrure est réalisable sur-mesure. Nous disposons d’un atelier de découpe et de perçage en Ile-de-France. Afin d’adapter la longueur du rail à chaque projet, nous fabriquons le rail selon vos besoins.



La gamme Quadrat est également disponible en kits complets de 2m, 2,5m et 3m. Nous proposons également un large choix d’accessoires pour adapter le rail Quadrat à votre projet.



Pour un gain de temps et pour faciliter la pose, la ferrure Quadrat 1 et la porte coulissante Bario sont livrés « prêtes à poser ».



Nous garantissons la qualité de nos produits. La livraison de nos menuiseries d’intérieures est réalisée par des transporteurs spécialistes de la livraison de produits fragiles et volumineux.



Retrouvez Alliage Concept by DESIGN-MAT sur le salon Architect@work à Lyon :