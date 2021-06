Interface, leader mondial du revêtement de sol commercial et pionnier en matière de développement durable, dévoile aujourd’hui Flash Line, son premier produit en microtuft dont le bilan carbone est négatif de la fabrication au départ de l’usine.

Flash Line rejoint les produits Zen Stitch™, Tokyo Texture™ et Shishu Stitch™ de la collection Embodied Beauty™ et vient enrichir le portefeuille de sol textile à bilan carbone négatif de l’entreprise.

Flash line, une gamme sophistiquée qui rappelle les flashs de lumière

Inspiré par les traînées de lumière obtenues sur les photographies prises de nuit avec une exposition prolongée, ce produit permet d’ajouter de la profondeur et de l’intensité à n’importe quel espace. Fabriquée à l’aide d’une combinaison de fils spécifiques selon des processus de tuftage exclusifs, la gamme Flash Line intègre la sous-couche CQuest™BioX. Cette lame de moquette, en microtuft (une construction très serrée), nécessite moins de fils pour sa production et 100 % de ces fils sont recyclés. En outre, chaque lame est composée à 86 % de contenu recyclé et biosourcé.



Grâce à Flash Line, les architectes et les designers peuvent élaborer une solution unique pour le sol des espaces qu’ils conçoivent, avec un revêtement qui contribue à réduire l’empreinte carbone tout en assurant un aspect classique et minimaliste.



Flash Line se décline en trois tons de base : gris moyen, gris fusain, et noir. Chaque couleur de base est associée à l'un des 8 coloris d’une palette allant des accents contemporains du magenta, de l’ocre brun et du vert menthe aux inflexions plus douces des beiges et des gris : un choix qui permet de répondre de manière harmonieuse à toutes les exigences créatives. La construction microtuft de Flash Line s’accorde parfaitement avec les dalles de vinyle haute performance (LVT) et les revêtements en caoutchouc nora®.

Une dalle pour combattre le réchauffement climatique

Flash Line constitue une étape supplémentaire vers la création de produits ayant un impact positif sur l’environnement. Cette nouvelle gamme s’inscrit pleinement dans la démarche Climate Take Back™ initiée par Interface il y a maintenant 5 ans et qui vise à inverser la courbe du changement climatique.



Que la pose s’effectue en recouvrement ou en chevrons, le système de dalles rectangulaires de 25 cm x 1 m offre de multiples possibilités pour créer un espace personnalisé. Grâce à la composition du velours et à d’excellentes qualités d'absorption acoustique, ce produit convient particulièrement aux espaces ouverts et très fréquentés.



« Flash Line associe la fonctionnalité et la durabilité d’une surface dure à la texture et aux tons d’une dalle de moquette », explique Mandy Leeming, Directrice Design chez Interface pour l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l'Australie (EAAA). « Nous allons regagner nos lieux de travail dans les prochains mois et, dans cette perspective, le public a exprimé son souhait de travailler dans des espaces qui soient flexibles et fonctionnels tout en offrant des zones de convivialité. Les tonalités grises et noires fournissent une base solide, et les designers peuvent jouer avec les touches de couleur pour créer des jalons attrayants qui aideront les utilisateurs de l’espace dans leur parcours. » ajoute-t-elle.

